„Nagyon jó lenne hazamenni, de mindig visszarángatjuk egymást a valóságba”

Sokoray Katalin és Károly tíz éve költözött ki Angliába. Akkor még nem keresték a magyarok társaságát, nem jártak magyar közösségbe, mert nem volt gyermekük. Most, hogy a lányuk már ötéves, mindez megváltozott. Mindenképp szerették volna ugyanis, hogy gyermekük magyar közösségbe járjon. „Azt, ahonnan jöttünk, mi még ismerjük, akkor is, ha a jövőnket már itt tervezzük, mert valahogy úgy érezzük, hogy neki több lehetősége lenne itt, de azért akkor is, a gyökereket tanulja meg” – mondta el Katalin az RTL Klub Fókusz című műsorában.

Ismernünk kell a gyökereket

A gyerekek az óvodában, iskolában hamar megtanulják a nyelvet, angolul kommunikálnak, éppen ezért fontos, hogy legyen egy olyan közösség, ahol anyanyelvükön is tudnak beszélni, játszani. Megpróbálják a korosztálynak megfelelő szinten átadni az ismereteket: a kicsiknél főként a játék a fontos, később pedig versek, énekek és egy kis történelem vár a gyerekekre. "Rendben van, hogy itt élünk, de akkor is meg kell érezni azt, hogy honnan jöttünk" – fogalmaz Bartha Miklós, az intézmény vezetője, aki kilenc éve van az iskolában, és tavaly vette át a vezetését.

Benedek Szidónia egyik napról a másikra határozta el Romániában, hogy szerencsét próbál a ködös Albionban. Egy évre akart csak kimenni, de ennek már 14 éve. Férjhez ment egy zimbabwei férfihoz és két fiút szült. "A fiam hétéves és sajnos még nem beszél magyarul. Próbáltam megtanítani, de nem sikerült, és amikor ideköltöztünk Manchester környékére, akkor tudtam meg, hogy van egy magyar iskola – mesélte az asszony. Szidónia azt szeretné, ha a fia magyarul is tudna néhány szót váltani a nagyszüleivel és a dédszüleivel. És persze az is fontos neki, hogy ismerje a magyar kultúrát, és tudja, honnan jött.

"Nagy meglepetés volt az első kinti fizetésem..."

Kata és Károly a 2008-as válság után határozták el, hogy az Egyesült Királyságba költöznek. Nem kalandvágyból, hanem anyagi megfontolásból. Mindkettőjüknek van diplomája, de a megélhetéshez otthon ez kevés volt. Akkor még nem volt gyerekük, így könnyebb volt elindulni. Károly itteni fizetése hat-hétszerese annak, amit otthon keresne földmérő mérnök diplomával. Kata devizaalapú lakáshitelét három év alatt tudták visszafizetni. „Nagy meglepetés volt az első fizetésem, amelyet itt megkaptam, és akkor már az első fizetésemből megvettem neki egy elég drága gyűrűt, hogy megkérjem a kezét, illetve a repülőjegyet a karácsonyi időszakban, amiért bődületes összeget kérnek el.”

A feleség szerint kint sem élnek nagy lábon, de az mégis hatalmas élmény volt nekik, amikor 35 évesen megvették életük első autóját. Otthon előtte biciklivel jártak. Azt mondják, az élelmiszer olcsó, de a lakhatás, vagy az óvoda viszonylag drága Angliában. Ennek ellenére így is sokkal jobban jönnek ki a fizetésükből. Honvágyuk van, de ha megnézik az otthoni híradásokat, elmúlik, és már nem akarnak hazaköltözni.

