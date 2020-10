Koronavírus: ezért óriási a szülő felelőssége

Jennifer Hoskins-Tomko, a floridai Clarity Health Solutions tulajdonosa szerint a gyerekek alaposan megfigyelik, hogyan viszonyulnak a szülők azokhoz az előírásokhoz, ajánlásokhoz, amelyeket a pandémia hívott életre. Ha pedig azt veszik észre, hogy anya vagy apa valamit nem vagy nem jól csinál meg, az az ő viselkedésükre is negatív hatással lehet - írja a Healthline. "Amennyiben a szülők a szemüket forgatják, elégedetlenkednek, akkor nagy valószínűséggel a gyerekek is így fognak hozzáállni például a maszkviseléshez" - magyarázza a szakember, aki hozzátette: mindennek az ellenkezője is igaz. Azok a szülők, akik betartják, elfogadják a szabályokat, a gyerekeiket is erre sarkallják.

Igyekezzünk jó példát mutatni a gyereknek a koronavírus-járvány kezelésével kapcsolatban is.

Felesleges stressz éri a gyerekeket

A szülő által állított példa fontosságát Caroline Hexdall családpszichológus is megerősíti. Úgy véli, a gyerekek sokszor olyan dolgokat is megfigyelnek, amikről a szülőnek fogalmuk sincs. A 3 és 12 év közötti korosztály a legfogékonyabb ilyen szempontból, de a tinédzserek sem közömbösek a szülők döntéseivel kapcsolatban. Mint azt a pszichoterapeuta elmondta, azok a szülők, akik figyelmen kívül hagyják a biztonsági szabályokat, nem aggódnak kifejezetten azért, hogy a gyerek esetleg leutánozza őket. Sőt, egyesek még ösztönözhetik is őket arra, hogy kövessék a példájukat.

"Általában meg tudom mondani a szülő politikai, vallási hovatartozását, vagy egyéb témával kapcsolatos véleményét, ha hallgatom, figyelem a gyereket. Ugyanez a helyzet a maszkhordással vagy más járványügyi előírással: ha a szülő panaszkodik a maszk miatt, a gyerek is hasonlóan fog tenni" - ezt már Bryan Truang, egy korábban állami iskolában dolgozó arizonai tanár mondja, aki szerint az ilyen viselkedés konfliktusokhoz vezethet nemcsak a gyerekek között, hanem a gyerekek és a tanárok között is. Pedig utóbbiak csak jót akarnak, és be szeretnék tartatni a szabályokat, hogy mindenki biztonságban legyen.

Truang egyébként arra is rámutatott, hogy ha a gyerek mást hall vagy lát az iskolában, mint otthon, mást várnak el tőle, az a gyerek és a szülő között is feszültséget generálhat. Arról nem beszélve, hogy emiatt a gyerek felesleges stresszt él át. Bár a stressz sosem előnyös, a mostani felfokozott helyzetben különösen kerülni kellene.

Új normalitáshoz kell alkalmazkodni

A szakemberek egyetértenek abban, hogy szülőként meg kell értetni a gyerekkel: most nem az a normális, ami korábban volt, hanem egy új normalitáshoz kell alkalmazkodni. Soha nem késő jó példát mutatni a gyereknek, soha nem késő megtanítani arra, hogyan vészelje át biztonsággal ezt az embert próbáló időszakot. "Teljesen normális, ha bevalljuk a gyereknek, hogy kényelmetlen számunkra ez a sok szabály, és azt kívánjuk, bár ne kellene egyiket se betartani. Ugyanakkor azt is mondjuk el neki, hogy reménykedünk benne, hogy mindez csak ideiglenes, de magunk és mások védelme érdekében alkalmazkodnunk kell az előírásokhoz" - így Hoskins-Tomko. A pszichoterapeuta azt javasolja, üljünk le a gyerekkel rendszeresen, és életkorának megfelelően beszéljük meg vele az aktuális történéseket, szabályokat.

Kisebb gyerekeknél beválhat, ha a kezeiket alaposan megforgatjuk lisztben, majd hagyjuk, hogy mindent megfogdossanak a házban. Később, a "nyomok" megmutatásával ráébreszthetjük őket, milyen könnyen terjednek a kórokozók, és mennyire fontos például a kézmosás. "Mindannyian együtt vagyunk benne ebben a szituációban, úgyhogy nem tehetünk mást, mint legjobb tudásunk szerint védeni magunkat és másokat" - szögezte le Hoskins-Tomko.

