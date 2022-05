Kiderült, a zene élvezetéhez empátia kell

"Az empátiára a legtöbbször szociális interakciók kontextusában gondolunk, ugyanakkor a szociális kommunikációnak számos egyéb formája is létezik, beleértve például a zenét. A zene képes jelentéssel bírni, érzelmeket közvetíteni, és képes érzelmi választ kiváltani. Az emocionális erejét biztosító folyamatokat azonban egyelőre kevéssé ismerjük" - idézi a dallasi Déli Metodista Egyetem közleménye Benjamin A. Tabak kutatót, az egyetem pszichológusát. Egy új tanulmány Tabak és Zachary Wallmark, az Oregoni Egyetem muzikológusa vezetésével arra kereste a választ, hogy vajon azok az emberek, akik könnyen bele tudnak helyezkedni mások érzelmeibe, vajon a zene által közvetített érzelmekre is fogékonyabbak-e. A kutatásnak nagy jelentősége lehet a jövőben a többi között az autizmus spektrumzavar vagy éppen a skizofrénia kezelésében egyaránt.

A zene megértéséhez empátiára is szükség van. Fotó: Getty Images

A kutatócsapat mintegy 240 egyetemista és – online felmérés segítségével – 600 amerikai önkéntes bevonásával folytatott le egy kísérletet. Ebben arra voltak kíváncsiak, hogy a résztvevők mennyire pontosan képesek megérteni mások gondolatait és érzelmeit, illetve milyen mértékben tudják maguk is átélni a másik ember érzelmeit. Ugyanezt a zene által közvetített érzelmek kapcsán is vizsgálták, és az így kapott eredmények arra engednek következtetni, hogy az empatikusabb emberek a zene által hordozott jelentésre is érzékenyebbek. A kutatók remélik, hogy eredményeik megalapozhatnak olyan jövőbeli kutatásokat, amelyek az aktív, elmélyült zenehallgatást mint a szociális készségek fejlesztésének eszközét vizsgálják majd.

Tabak és Wallmark szerint a mostani tanulmány, amely az Amerikai Pszichológiai Társaság Emotion című folyóiratában jelent meg, alátámasztja azt a feltevést, mely szerint a zenehallgatás elsősorban szociális tevékenység, és azért jött létre, hogy segítsen kapcsolatot teremteni másokkal, jobban megérteni és kezelni szociális környezetünket. "Ez több szinten is fontos, beleértve a lehetőséget, hogy kifejlesszünk új zenealapú eljárásokat, amelyek támaszt nyújthatnak olyan embereknek, akik számára nehézséget okoz megérteni, hogyan éreznek és gondolkodnak mások" - magyarázta Tabak.