Így lehetünk határozottabbak döntéshelyzetben

Akármivel kapcsolatban is kell döntést hoznunk, nagyon fontos, hogy nyugodtan átgondoljuk, hogy milyen célt szeretnénk elérni a döntés meghozatalával. Ha a cél megvan, könnyebb eldönteni azt, hogy milyen módon érhetjük el a legbiztosabban - írja a Healthista, aki néhány tanácsot is ad a döntéshelyzetben őrlődőknek.

Megvan, honnan ered a nagyképűség Mindannyian ismerünk embereket, akiknek alaptalanul túlságosan nagyra nőtt az egójuk. Nagyképűek, önhittek, pökhendiek. De honnan származik ez az önértékelési zavar? h i r d e t é s

Ne féljünk tanácsot kérni

Ha olyan döntési helyzetben vagyunk, ahol lehetőségünk van informálódni, akkor semmiképp se sajnáljuk az időt arra, hogy kutassunk, utánanézzünk a különféle opcióknak, lehetőségeknek. Akár listát is készíthetünk, ami segíteni fog, hogy jobban átlássuk a helyzetet. Az is lehetőség, ha kikérjük olyan emberek véleményét, akikben megbízunk, mert ez abban is segíthet, hogy megerősítsen minket abban, hogy a megfelelő döntést hozzuk.

Napi szinten sok kisebb döntést kell meghoznunk, ami a bizonytalanok számára gyakori feszültségforrás. Fotó: Getty Images

Amikor valamilyen kérdésben dönteni próbálunk, figyeljünk oda a testünk jelzéseire, figyeljük meg, milyen reakciókat ad a testünk az egyes opciókra. Felgyorsul-e a pulzusunk, izzadunk-e, gyomorgörcsünk lesz-e? A szervezetünk remek iránytű, érdemes hallgatni rá. Az is fontos, hogy próbáljuk meg elengedni a félelmeinket, mert a döntésképtelenség nagyon gyakran a kétségekből és a félelmekből táplálkozik. Képzeljük el a legrosszabbat, ami történhet, és dolgozzunk ki rá valamilyen megoldást, megküzdési stratégiát, és máris magabiztosabbak leszünk. És arra is gondoljunk, hogy afélelemnagyon sokszor éppen azt eredményezi, hogy benne maradunk egy olyan szituációban, ami már valójában működésképtelen.

Ha végre készek vagyunk dönteni, akkor alakítsunk ki olyan körülményeket, ahol nincsenek zavaró tényezők, és semmi nem vonja el a figyelmünket. Így sokkal könnyebb még egyszer átgondolni, hogy milyen irányba is mennénk tovább. Mindig kipihenten, tiszta fejjel, jó fizikai és mentális állapotban hozzuk meg a fontos döntéseket, tehát ne betegen, másnaposan, vagy olyankor, amikor valami extrán stresszes időszakon megyünk keresztül (hacsak nem létfontosságú, mindenképpen hirtelen eldöntendő dologról van szó, de ilyenkor is próbáljunk legalább egy rövidke időre zavartalan környezetbe visszavonulni).