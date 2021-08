Így enyhíthetjük a gyerek iskolakezdési szorongását

Amióta világ a világ, a gyerekek egy része tart az iskolai évkezdéstől: korábbi kutatások 7 százalékra tették azok arányát, akiknél klinikai értelemben vett szorongás volt diagnosztizálható, és 20 százalék körül lehettek azok, akik enyhe mértékben szorongtak a becsengetés miatt. Aztán jött a koronavírus-járvány. Egy publikálás előtt álló amerikai tanulmány 2021 első felében végzett vizsgálatokat tizenévesek körében, akik 64 százaléka számolt be fokozódó szorongásérzetről. Hasonló eredményre jutott egy kínai vizsgálat, de a Save The Children nemzetközi gyermekmentő szervezet 48 országban végzett felmérése is a gyermekek szorongásszintjének emelkedését tapasztalta - olvasható a The Conversation folyóirat elemzésében.

Akármit is hoz a delta variáns idén ősszel, a szakemberek arra számítanak, hogy az évkezdés nagyon különbözni fog az eddigiektől. A szorongásos panaszok sokkal több gyereknél jelenhetnek meg, mint korábban, ráadásul hangulatingadozással: az izgalom és a szégyenérzet váltakozásával. Az elemzés pszichológus szerzői azonban ajánlottak néhány egyszerű módszert a szülőknek ahhoz, hogy segíteni tudjanak a gyerekeknek.

Figyeljünk a szorongásos tünetekre

Lehet óvatosan faggatni a gyereket arról, hogyan érzi magát az iskolaév kezdetével kapcsolatban. Sokatmondó, ha a becsengetés előtti vagy utáni napokban fej- vagy hasfájásról, alvászavarról panaszkodik, esetleg ingerlékennyé válik. A "mi lesz, ha..." kezdetű kérdések is szorongást sejtetnek, akárcsak az, ha a távoli jövőbeli események miatt már most aggódik. Ha nem tud a házifeladatra koncentrálni, vagy ha irracionális félelmei vannak a gyereknek, szintén gyanakodjunk szorongásra, és ezt feltétlenül tisztázzuk négyszemközti beszélgetésekkel.

A járvány miatt sokkal több gyerek szorong az iskolakezdés miatt. Fotó: Getty Images

Buzdítsuk minél több stresszoldó tevékenységre

A sportolás, a játék a barátokkal, de még a sima "együtt lógás a haverokkal" is hatékonyan közömbösíti a negatív érzéseket. Töltsön a gyerek minél több időt szabad levegőn, és hagyjuk őt a maga elképzelése szerint játszani: ez az úgynevezett strukturálatlan játék (amikor nem egy másik személy mondja meg, mit és hogyan csináljon) segít neki az érzelmei feldolgozásában és a szorongása csökkentésében.

Segítsünk neki megérteni a járványt

Ahhoz, hogy megértse, mi zajlik körülötte és a világban, beszélgessünk vele a járványról, de nyilván nem a tragédiákra fókuszálva. A gyerek még azt sem feltétlenül érti, mi az oltás és hogyan hat. Minél több ismeretet szerez a járványról, annál inkább úgy érzi, hogy nincs elveszve - a felnőtteknél sincs ez másképp. Az UNICEF kiadványa a gyerekek számára is érthető módon magyarázza el a koronavírus-járványt.

Gyakran legyen együtt a család

A családtagjai iránti érzelmi kapcsolat ezekben a viharos időkben lelki horgonyként szolgál a gyereknek. Az utóbbi másfél évben annyi minden megváltozott a hétköznapi életünkben, hogy a család a világméretű bizonytalanság ellenpontja lehet. Erősítsük a családi köteléket olyan egyszerű tevékenységekkel, mint a közös séta és kirándulás, az együtt elkészített és elfogyasztott ételek, illetve a társasjátékozás.

Alkalmazzuk a figyelemelterelést

Gyakran az is segíti a gyerek szorongásának mérséklését, ha megpróbáljuk valamilyen közös tevékenységgel elterelni a figyelmét a félelmetes gondolatokról. Ezzel a racionálisabb gondolkodás felé irányítjuk a gyereket. Olvassunk együtt egy jó könyvet vagy nézzünk meg közösen egy természetfilmet.

Kérjünk szakmai segítséget

Ha a gyerek annyira szorong irracionális okok miatt, hogy az már ellehetetleníti a normál életvitelét (alvást, étkezést, barátkozást, iskolába járást), és ez néhány napnál hosszabb időre is fennáll, akkor ezt feltétlenül jelezzük a gyermekorvosnak vagy az iskolapszichológusnak, és kérjünk mielőbbi segítséget.