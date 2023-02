Gyakran szorongsz, hogy nem vagy elég jó? Ez lehet a háttérben

Ahogy már egy korábbi cikkünkben is megemlítettük, természetes módon az életed első emberi kapcsolatait a szüleiddel alakítod ki. Velük, általuk tapasztalod meg először azt, hogy milyen, amikor szeretnek vagy nem szeretnek, valamint az ő mintájukat követed akkor is, amikor őszintén kimutatod vagy éppen elfojtod érzéseidet. A szüleidtől ily módon megtanult kötődési mintázat tehát igencsak meghatározó szerepet játszik a későbbi életedben is – leginkább a párkapcsolataidban, de baráti vagy munkahelyi viszonyaidra is rányomhatja bélyegét.

De vajon milyen kötődési mintázatok vannak, és honnan tudhatod, hogy rád melyik jellemző? Az alábbiakban ehhez adunk segítséget.

Felnőttkori szorongásaid és párkapcsolati nehézségeid egy része a kötődési stílusodon múlik. Fotó: Getty Images

Te hogyan kötődsz?

A kötődési stílusok romantikus kapcsolatokra való hatását tárgyalta a lelki és mentális egészséggel kapcsolatos edukációval foglalkozó Mélylevegő Projekt egyik közelmúltbeli posztja. Tájékoztatójuk szerint 3 fő kötődési mintázatot különböztetünk meg, és mindegyikre egyedi, ám igen egyértelmű jelek utalhatnak.

Ha biztonságos a kötődési stílusod, akkor:

nem okoz nehézséget az ismerkedés,

képes vagy a bizalom kialakítására,

kapcsolataid bensőségesek és biztonságos légkörűek,

képes vagy az elköteleződésre,

egészséges önértékelésed és önbizalmad van.

A bizonytalan kötődési formán belül pedig kétféle típust kell külön kiemelni.

Elkerülő kötődési mintázatra utal, ha:

nem, vagy csak nehezen engedsz közel magadhoz másokat,

nehezen bízol meg az emberekben,

kényelmetlenek a túlzott közelség,

nehézséget okoz az érzelmi elköteleződés,

nagyon önálló és független személy vagy.

Ha pedig az ellenálló, szorongó kötődést sajátítottad el, akkor:

nagyon könnyen bevonódsz érzelmileg a kapcsolataidba,

önértékelésedet gyakran mások véleménye határozza meg,

rendszeresen szorongsz amiatt, hogy nem vagy elég jó,

kapcsolataidat az „érzelmi hullámvasút” kifejezés írja le a legjobban,

állandóan attól rettegsz, hogy elhagynak,

néha túlságosan is védelmező vagy, jellemző rád a túlzott féltékenység.

„Figyelem, a leírtak csak nagy vonalakban mutatják be a kötődési stílusokat. A valóságban ezek nem ilyen fekete-fehéren nyilvánulnak meg, hiszen minden ember egyedi” – emelte ki a posztot kidolgozó Székely Tímea.

Nem kőbe vésett

A bizonytalan kötődési stílusok megnehezíthetik a felnőttkori kapcsolatok kialakítását és fenntartását. Ennek ellenére jó, ha azt is megjegyzed, hogy az általad elsajátított kötődési stílus a túlélésedet szolgálta gyerekként, tehát nem arról van szó, hogy valamit rosszul tanultál meg. A jó hír viszont az, hogy a kötődési stílus nem egy kőbe vésett dolog, így ha dolgozol rajta, képes vagy alakítani, módosítani azt. Kötődési mintázatod megváltoztatásában nagyon sokat segíthet a biztonságos környezet, a bizalmas romantikus kapcsolat, valamint a terápia is.

Egy magyar krízistanácsadó szakpszichológus, Lukács Liza már egy könyvet is megjelentetett, amelyben részletesen ír a kötődési mintákról, illetve tanácsokat ad az ezekből adódó nehézségek feloldásához. (Ő egyébként 4 féle kötődési stílust különböztet meg: biztonságos, szorongó-ambivalens, szorongó-elkerülő és a félelemmel teli, vagyis dezorganizált.) Ahogy a könyv bevezetőjében kiemeli, egy 2013-as hazai kutatás megállapította, hogy a magyarok mindössze 31,4 százaléka sajátította el a szüleitől a biztonságos kötődés alapjait – tehát a fennmaradó csaknem 70 százalék bizonytalanul kötődik, ami rengeteg nehézséget szülhet az érzelmi életükben.

