Ez a hosszú élet titka egy 103 éves sportoló szerint

E. Gerald Meyer úgy él feleségével, Barbarával, mint bármelyik másik idős házaspár, azaz hogy mégsem: a férfi 103 évesen is sportol. Persze, nem volt mindig ilyen aktív: ötvenes éveiben járva kezdett el kocogni, amit azóta is napi szinten tesz, versenyekre is jár. Hogy a rendszeres mozgás mellett mi a titka, hogyan tudja száz éves kora felett is megőrizni egészségét és fittségét – az általa is fontosnak tartott jó gének és a szerencse mellett –, arról nemrég egy interjúban mesélt, és ezeket a szokásokat emelte ki - írja a Today.

Minden nap aktív nap

„Nálam a mozgás nem olyan kötelező dolog, mint a házimunka. Ez olyasmi, amit szokásommá teszek. Egyszerűen csak csinálom” – mesélte Meyer, a Wyomingi Egyetem nyugalmazott vegyészprofesszora és a Művészeti és Tudományos Főiskola korábbi dékánja a TODAY.com-nak.

Nyerjünk motivációt a mozgáshoz

Meyer fiatalabb korában focizott és más sportokat is űzött. Aztán amikor ötvenes éveiben járva elkezdett kocogni, az annyira magával ragadta, hogy még a kemény wyomingi télben is folytatta. De szerinte is fontos a motiváció: a kutyája segített minden reggel felkelni az ágyból, hogy el tudjon kezdeni mozogni. Illetve az az érzés is mozgásban tartotta, amit futás közben tapasztalt.

A férfi 103 évesen is aktív életmódot él, sportol.Fotónk illusztráció, forrás: Getty Images

„Állandóan a (munkára) gondoltam, de aztán futottam, és azt mondtam: ’Ez egy szép nap.’... Az ilyen dolgok eltűnnek, amikor futsz vagy sétálsz. Kettős előnye van, hogy ellazít, és nem engedi szétesni a testet” – magyarázta az idős futó, aki ma már nem fut annyit, de naponta sétál vagy kocog.

Szűrések az egészségért

Azt is elmondta, hogy eddig az ízületi és térdproblémákat is megúszta, és soha nem voltak komolyabb betegségei, mint például rák vagy szívproblémák. Szemüveget és hallókészüléket hord, de orvosi ellátása egyébként csak annyiból áll, hogy évente kétszer jár szűrővizsgálatokra.

Egy kis finomság belefér, de fontos a mérték

Amellett, hogy jó génjeink vannak (édesanyja 90 évig élt), a 103 éves férfi azt mondja, fontos, hogy vigyázzunk a testünkre. Nem dohányzik, hetente csak egyszer iszik alkoholt, és egészségesen táplálkozik, bár az édességeknek, különösen a süteményeknek nehezen tud ellenállni.

Találjuk meg a szenvedélyt az életünkben

Meyer imádta felfedezni Wyomingot a Harley-Davidson motorkerékpárján. „Tényleg körbe-körbe motoroztam. Hétvégente ki tudtam motorozni és ebédelni. Egyszerűen csak jó móka volt” – emlékezett vissza. 91 éves koráig motorozott, és csak azért hagyta abba, mert úgy érezte, egyensúlya és látása már nem olyan jó, mint korábban.

Gondolkodjunk pozitívan

Amikor megkérdezik tőle, hogy optimista vagy pesszimista-e, ami közismert tényező a hosszú élettartamban, Meyer elég határozottan fogalmaz. „Ezt nem is kell megkérdezni, ugye? Természetesen optimista vagyok. Mindig is az voltam. Annak kell lennünk” – zárta mondandóját a 103 éves futó.