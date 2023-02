Az ötven év felettiek jóval fiatalabbnak érzik magukat

Egészségtudatosság és általánosan javuló életminőség jellemzi az 50 feletti korosztályt – állapította meg kilenc év után megismételt közvélemény-kutatásában az Ipsos. A felmérést készítők személyesen, a válaszadók otthonában vizsgálták a lakosok életstílusát, költéseit és médiafogyasztását. Az eredményeket összegezve megállapították: nem feltétlenül az életkor, inkább olyan mérföldkövek, mint a nyugdíjba vonulás, a gyerekek kirepülése, illetve a nagyszülővé válás jelent éles határvonalat a korosztály életvitelében. Éppen ezért nem is 50, inkább 65 év körül érezhető éles átrendeződés a kiadásokban, szabadidős tevékenységekben, illetve visszaesés a mobilitásban, egészségi állapotban.

Az 50 év felettiek legtöbbje fiatalabbnak érzi magát. Fotó: Getty Images

Testmozgás és gyors internet

A célcsoport legnagyobb része már okostelefont használ, a hagyományos készüléket alig harmaduk részesíti előnyben. Ugyanakkor a vizsgált háztartások 44 százalékában továbbra is van vezetékes telefon, és sokak számára ez még mindig népszerű kapcsolattartási forma. A kutatás szerint a vizsgált korosztály felének van otthon online filmnézésre, streamingre is alkalmas, gyors internete, és 14 százalékuk él is az online videótartalom-fogyasztás lehetőségével. Az 50 év feletti internetezők 61 százaléka naponta használja a közösségi médiát, online hírportálokat pedig 51 százalékuk olvas napi rendszerességgel. Elsősorban a tévében látottaknak hisznek, közülük a diplomások körében pedig már inkább az online hírportálok számítanak a leghitesebb információforrásnak.

Általánosan javuló életminőség, egészségtudatosság mérhető az 50 év felettieknél. A vizsgált generáció csaknem fele mindig szakít időt valamilyen testmozgásra, az érett korúak több mint harmada érzi úgy, hogy most egészségesebben táplálkozik, mint régebben, ötödük pedig odafigyel az elfogyasztott ételek kalóriarétékére is. Az elmúlt kilenc évben mért változás szembetűnő, még ha tömegesen nem is terjedt el a vegetáriánus életmód, vagy az étel összetevőinek ellenőrzése a korosztályban.

50 az új 43

Azt is megállapították, hogy az emelkedő születéskor várható átlagos élettartamnak és a csökkenő születési számnak köszönhetően a világ egyre több országában, így Magyarországon is öregszik a társadalom. Az 50 év felettiek ugyanakkor jellemzően fiatalabbnak érzik magukat, mint a valós életkoruk. A tényleges és az érzékelt életkor között átlagosan hét év különbség van. A kor előrehaladtával egyre nyílik az olló, valamint megfigyelhető, hogy a tudatosabb, az egészségükkel többet foglalkozók még az áltagosnál is nagyobb különbséget jeleznek a valós és az érzékelt életkoruk között.

A legfrissebb tartalmainkért kövessen minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!