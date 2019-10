Az e-cigi így betegít meg

Az Egyesült Államok 48 államából jelezték a megbetegedéseket, 18 páciens bele is halt a betegségbe. Az esetek miatt újra előtérbe kerültek az e-cigaretta hatásait vizsgáló kutatások. Mostanra beigazolódott, hogy az e-cigi nem hatékony eszköz a dohányzásról való leszokáshoz. A feltételezés pedig, hogy az elektromos cigaretta kevésbé ártalmas a hagyományos dohánytermékeknél, egy nagyon veszélyes tévhit. Hasonló a helyzet az úgynevezett füstmentes dohánytermékekkel is, amelyek szintén nagyon népszerűen a fiatalok körében.

Az e-cigi semmivel sem veszélytelenebb, mint a hagyományos cigaretta. Fotó: iStock

Az e-cigaretták szívása egyfajta járvánnyá vált. Már 1008 esetben tudták bizonyítani, hogy az elektromos cigaretták egészségkárosodást okoztak, a konkrét kiváltó okot azonban eddig még nem sikerült azonosítani. A tudósok azt feltételezik, hogy az aromatizált, vagyis ízesített e-cigarettákban - az utántöltő készülékekben vagy a töltőfolyadékban - van a káros vegyi anyag.

Lejárt az e-cigi ideje

Ahogy már korábban megírtuk, Donald Trump amerikai elnök az aromatizált e-cigaretták betiltására készül. "Ez rengeteg problémát okoz, emberek, főleg fiatalok halnak meg emiatt, ezt nem engedhetjük meg" - fogalmazott az elnök. Az adatok szerint az Egyesült Államokban 2016-ban mintegy 10 millióan szívtak elektromos cigarettát. Az e-cigit szívók több mint a fele 35 éven aluli, átlagéletkoruk 19 év.

Szeptember közepén Andrew Cuomo javaslatára New York állam elsőként tiltotta be az ízesített e-cigaretták forgalmazását. Ez egyelőre 90 napig érvényes, de a tiltás megújítható. Michigan államban is elfogadtak egy erről szóló törvényt, de az még nem lépett életbe. Rhode Island és Massachusetts államokban már dolgoznak a tiltást kimondó törvényen, és amerikai sajtóértesülések szerint ezt fontolgatják Illinois, New Jersey és Delaware államokban is.

Kalifornia egyik megyéjében és San Franciscóban szintén betiltották már az aromatizált elektromos cigarettákat.