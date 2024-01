Újabb káros eszköz lett népszerű a kamaszok körében

Még csak alig ért véget az Elf bar korszaka, de már itt is van az újabb veszélyes őrület, a Poco bar. Az új ízesített elektronikus cigaretta Magyarországon legálisan nem kapható, az ezt forgalmazó kereskedők tehát illegális tevékenységet folytatnak – hangzott el a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) figyelemfelhívó videójában.

Ismeretlen összetevők

Ahogy azt Kimmel Zsófia, az NNGYK egészségfejlesztő referense is kiemelte, mivel ezek a termékek a Nemzeti Dohányboltokba nem kerülnek be, sajnos a bevizsgálásuk sem történik meg, így nem lehet tudni, pontosan mi van bennük. A szakértő szerint nagyon fontos tehát, hogy erre a gyerekek figyelmét is felhívjuk.

Korábban az Elf bart kollégáink megvizsgálták, és azt találták, hogy a »nikotinmentesben« is volt nikotin” – mutatott rá Kimmel Zsófia.

Egyéb furcsa elnevezések

A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy hasonló, potenciálisan egészségkárosító eszközök egyéb – például Puff bar, Nutristik, Beco bar, Geek bar – neveken is megtalálhatók az interneten. „Ha esetleg azt tapasztaljuk, hogy valaki kereskedik ezekkel, akkor nyugodtan hívjuk a 1828-as telefonszámot és ott megtehetjük a bejelentésünket” – tette hozzá.

Veszélyes trend terjed a tinilányok körében

Szinte minden tizedik tinédzser használt már vény nélkül kapható fogyókúrás termékeket. A veszélyes trend leginkább a lányokra jellemző.

Kiemelt képünk forrása: Getty Images