Tiltólistás lett az ízesített e-cigi

Az e-cigi rejtélyes tüdőbajt okozhat - a részleteket itt találja!

Az elektromos cigaretták használata az amerikai fiatalok körében meglehetősen elterjedt. A becslések szerint mintegy 3,6 millió iskolás használja ezeket az eszközöket, amelyekbe nikotintartalmú folyadékot kell tenni A folyadékba kevert édes ízek különösen vonzóvá teszik ezeket a cigarettákat a fiatalok számára.

A néhány héten belül életbe lépő rendelkezés következtében Michigan összes üzletében, valamint az online kereskedésekben is tilos lesz aromaanyagokkal kiegészített elektromos cigarettát értékesíteni. Betiltják továbbá az e-cigaretták reklámjait is, és minden olyan marketingtevékenységet, amely ezeket az eszközöket biztonságosnak és egészségesnek nevezi. A rendelet egyelőre hat hónapig érvényes, ezután meghosszabbítható a tilalom.

Reklámozni sem szabad majd az e-cigarettákat. Fotó: iStock

Nagy az egészségügyi kockázat

Az amerikai hatóságok egy ideje erőteljesen küzdenek az elektromos cigaretták népszerűsége ellen. Tavaly óta például több tagállam is felemelte az e-cigaretták vásárlásának korhatárát 21 évre. San Francisco pedig az első olyan amerikai nagyváros, amely teljességgel betiltotta az e-cigi értékesítését.

Az Egyesült Államokban az utóbbi időben jelentősen megnövekedett a súlyos tüdőmegbetegedések száma. Ahogy korábban mi is megírtuk, a közelmúltban regisztrálták az első olyan halálesetet, amely egyértelműen kapcsolatba hozható az elektromos cigaretta használatával. Az elhunyt férfi közvetlenül kórházba szállítása előtt is e-cigit szívott.

Bár ezeknek eszközöknek a füstjében rendszerint lényegesen kevesebb káros anyag van, mint a hagyományos cigarettákéban, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint mégis rejtenek egészségügyi kockázatokat. Ugyanis a nikotin mellett tartalmaznak például fémtartalmú aeroszolokat is. Az e-cigaretta támogatói azzal érvelnek, hogy az eszközök segíthetik a dohányfüggőket a leszokásban. A WHO azonban úgy véli, az elektromos cigaretta kétségkívül káros az egészségre, és szabályozni kell használatát.