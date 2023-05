„A világnak ételre van szüksége, nem dohányra”

Ha több helyen is átállnának dohánytermesztésről élelmiszertermelésre, azzal az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint jelentősen csökkenhetne a világ élelmiszer-ellátásának bizonytalansága és az éhezés előfordulása – hívta fel a figyelmet Facebook-oldalán az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) a dohányzásmentes világnap alkalmából. Mint írták, a WHO kampányának fókuszában az áll, hogy minél több dohánytermesztőt alternatív növények termesztésére való váltásra ösztönözzenek.

Így küzdenek itthon a dohányzók számának csökkentéséért

Magyarországon az OGYÉI is fontos szerepet vállal a dohányzás ellenes küzdelemben. Tavaly nyáron például huszonötféle Elf Bar eszközt vizsgáltak meg alaposan a laboratóriumaikban és megállapították, hogy bizonyos termékek a nikotintartalma magasabb, mint amit a csomagoláson feltüntettek, továbbá még a nikotinmentesnek nevezett készülékekben található nikotin (bár csekély mennyiségben).

Figyelem! Az Elf Bar könnyen nikotintúladagolást, de akár nikotinmérgezést is okozhat, ugyanis már a legkisebb, 800 szívásra elegendő töltésű termék nikotintartalma is nagyjából 3-4 doboz hagyományos cigarettáénak felel meg.

Mintha direkt fiataloknak készítették volna

A füstszag hiánya, valamint a kellemes ízhatás a fiatalok körében a háromszorosára növeli a hajlandóságot a termék kipróbálására. Ezek a z aromaanyagokkal kombinált, nikotintartalmú készülékek egyébként – az OGYÉI álláspontja szerint – nemcsak a fiatalok nikotinfüggőségének kialakulásához és fenntartásához járulnak hozzá, hanem egyéb egészségkárosító hatásaik is lehetnek. „Ezért kiemelten fontos, hogy a szülők és a pedagógusok felismerjék a terméket, és annak kockázatairól beszélgessenek a gyermekekkel” – mutattak rá a szakértők.

