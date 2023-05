Így lehetne csökkenteni a fiatalkori öngyilkosságok számát

A nyugati és déli tájakon is csökken a felhőzet, így az ország döntő részén gomolyfelhős, napos időre kell készülni. Délután a déli, délkeleti tájakon zápor, zivatar is kialakulhat. Több helyen kísérhetik élénk széllökések az északi, északkeleti szelet, de zivatarok környezetében átmeneti szélerősödés is lehet. A csúcshőmérséklet 24 és 28 fok között várható. Késő estére 14 és 20 fok közé hűl le a levegő. Fronthatással a nap során nem kell számolni, az UV sugárzás a napsütéses órákban továbbra is magas marad.