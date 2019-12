Videojátékok

A videojátékozás hasznos terápia lehet, mivel olyan területeket aktivál az agyban, amelyek a depresszió során kevés ingert kapnak. Ráadásul elterelik a figyelmet, és sikerélményt adnak, legyen szó akár egyszerűbb, akár bonyolultabb, több időt és komolyabb odafigyelést igénylő játékokról.

Az unipoláris depressziót a hangulati és az érzelmi élet zavara, a gondolkodás meglassulása és az aktivitás csökkenése jellemzi. Kialakulásáról, főbb tüneteiről és a kezelés lehetőségeiről bővebben az alábbi cikkünkben olvashat.

Önkénteskedés

Kutatások igazolják, hogy az önkénteskedés, illetve jótékonykodás nagyon jó hatással van a mentális egészségre - magunkon is segíthetünk, ha másoknak segítünk. Különösen a középkorúaknál, illetve időseknél válhat be a módszer.

Tánc

Nem kell versenytánc-bajnoknak lenni, de egy kis mozgás zenére mindenkinek jót tesz, és ez alól a kedélybetegek sem kivételek. Több tanulmány is szól arról, hogy a tánc serkenti a dopamin és a szerotonin termelődését, ami enyhe depresszió esetén segíthet jobb hangulatba kerülni.

Egy kis tánc a kedélybetegeknek is jót tehet

Kertészkedés

A kertészkedés bizonyítottan nagyszerű hatással van a mentális és az érzelmi állapotra. A szabad levegőn, növények és virágok között, testmozgással töltött idő segít a stressz leküzdésében, és a fizikai egészségre is nagyszerűen hat. Depressziósoknak, szorongással küzdőknek kifejezetten ajánlott.

Zenetanulás

A zongora- vagy gitárleckék felnőtt fejjel is bátran elkezdhetőek, és több kutatás is igazolja, hogy különösen a szorongással küzdők állapotára vannak jó hatással. Ráadásul a szellemi frissesség szempontjából is nagyon jó ötlet, ha valami új dolog megtanulásával próbálkozunk.

Sport

Legyen szó bármilyen testmozgásról, még ha nem túl intenzív, és nem is tart órákon át, mindenképpen segíthet, hogy jobb hangulatba kerüljünk. A rendszeres edzések egyeseknél gyakorlatilag ugyanolyan hatásosak lehetnek, mint a gyógyszerek.

Forrás: care2.com