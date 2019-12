A korán kelés így hat a hangulatunkra

A jelenség oka a szakértők szerint, hogy az érintkezés a természetes fénnyel hatással van a depresszióra való hajlamra, és akiket több fény ér, azoknál 12-27 százalékkal is kisebb lehet a kedélybetegség kialakulásának esélye.

A depresszió fizikai tünetei A kedélybetegség sajnos nemcsak a mentális állapotunkra van rossz hatással - fizikailag is meglehetősen igénybe veszi a szervezetet. Kattintson a részletekért!

A későn kelők a depresszióra is hajlamosabbak

A tanulmányban több mint 32 000, átlagosan 55 éves korú nő vett részt. Az eredmények azt mutatják, hogy akik későn kelőnek vallják magukat, illetve nem kelnek korán, ha nem muszáj, gyakrabban lesznek depressziósak.

A kutatók azt is kiderítették, hogy a későn kelők kisebb arányban mennek férjhez, nagyobb számban élnek egyedül, gyakrabban dohányoznak, és alvási ritmusuk is egyenetlenebb: ezek a tényezők pedig mind megnövelik a depresszió kialakulásának kockázatát.

A későn kelő nők kisebb arányban mennek férjhez, és gyakrabban dohányoznak

A kutatást a University of Colorado Boulder szakemberei készítették, és ez a legnagyobb kutatás, amely a nők alvási szokásainak és a depresszió kialakulásának kapcsolatát vizsgálta. A kutatók arra jutottak, hogy a kronotípus - vagyis hogy egy ember mikor kel fel és mikor fekszik le - még akkor is hatással van a kedélybetegség kialakulásának esélyére, ha a fényben töltött időt, illetve a munkabeosztást nem veszik számításba. Jó hír, hogy ha valaki képes megváltoztatni a kronotípusát, és rászoktatja magát a korán kelésre, akkor jelentősen csökkentheti az esélyét annak, hogy depressziós legyen. Sokat számít továbbá a rendszeres mozgás és a szabadban töltött idő is a szakemberek szerint.

Forrás: dailymail.co.uk