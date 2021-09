Válás után így segíthetünk a gyereken

A válás mindig nehéz, különösen, ha gyerek is van a képben. Egyes szülők azzal kísérleteznek, hogy miként lehet csökkenteni a válás miatti stresszt a gyerek számára: például, ha marad a hajdani otthonban, és mellette hetente-kéthetente váltják egymást az elvált szülők - írja a BBC. A Fészek-modell a madarak után kapta a nevét, hiszen azok is úgy nevelik fiókáikat, hogy egyszerre csak az egyik szülőmadár van a fészekben, a másik pedig valahol odakint táplálékot gyűjt. Amikor pedig visszatér a "dolgozó" madár megetetni a fiókákat, a másik indul útnak.

Kevésbé stresszes a gyereknek

"Stabilitást akartunk nyújtani a gyerekeknek. Így maradhattak a régi otthonukban, az eddigi iskolájukban, a megszokott barátaikkal. Továbbá nincsenek kitéve annak a stressznek, hogy rendszeres időszakonként hurcolkodniuk kell egyik szülő lakásából a másikéba" - mondta a lap által megszólaltatott svéd apuka. A Fészek-modell világviszonylatban még mindig kevésbé számít ismertnek, de Európában már több országban - így Magyarországon is - találkozhatunk ilyen rendszerben élő családokkal. Zömmel a középosztálybeliek választják ezt a lakhatási formát. Az elvált angol szülők 11 százaléka próbálta már ki a módszert, míg Svédországban évtizedek óta ismert. Igaz, ott szintén az 1970-es évek óta dívik, hogy válás után a szülők 50-50 százalékban osztoznak a gyereknevelési feladatokon.

Jóllehet a Fészek-modell általában csak néhány hónapra vagy évre szól, amíg a gyerekek megbirkóznak a válás jelentette krízishelyzettel, a szakértők megosztottak abban a tekintetben, hogy vajon jót tesz-e a gyereknek és a szülőknek. Mivel viszonylag új trendről van szó, még nem állnak rendelkezésre széles körű felmérések, de a BBC cikkében nyilatkozó pszichiáter szerint nagy könnyebbség lehet a gyerek számára a korábbi rutin fenntartása. Válása után a szakember maga is ilyen rendszerben élt 15 hónapig, és a gyerekeit megnyugtatta, hogy lehetőségük volt a saját tempójukban alkalmazkodni a családban bekövetkezett változásokhoz. Ez afféle biztonsági buborékot jelenthet a gyereknek a kaotikussá vált külvilággal szemben.

A válás mindig nehéz, különösen, ha gyerek is van a képben. Fotó: Getty Images

Akadályozhatja a szabadulást

Mások viszont azzal érvelnek, a Fészek-modell csak elodázza azt a szükséges lelki folyamatot, amely ahhoz kell, hogy a gyerek feldolgozza szülei szétválását. "Sohasem tudtam, hogy akkor ez most anyu vagy apu lakása, és a Fészek-modellel esetleg azon fáradoznak, hogy egyszer majd újra összejöjjenek" - vallott a BBC-nek egy nő, aki tizenévesként élt ebben az élethelyzetben. A modell akár káros is lehet a gyerek mentális egészségére ilyen esetben - tette hozzá egy gyerekpszichológus. "A válás utáni szétköltözés valóban komoly próbatétel a gyereknek, de ha ezzel a szüleivel együtt nézhet szembe, akkor az hozzájárul ahhoz, hogy felnőttként könnyebben megbirkózzon a hasonló problémákkal" - magyarázta a szakértő.

Az is kérdéses, hogy a Fészek-modell hogyan hat a szülőkre. Egyrészről valóban némi haladékhoz jutnak, hogy a szétköltözés jelentette rendkívüli anyagi terheket több hónapra eloszthassák. Másrészt "beragadhatnak" egy stresszes helyzetbe, ami akadályozza a veszteség feldolgozását, az elfogadást és a továbblépést - mérlegelt a szakértő.

Összességében azoknál működhet a Fészek-modell, akik a körülményekhez képest jó viszonyban váltak el egymástól, és meg tudnak állapodni az átmeneti élet minden feltételéről. A megosztott otthon és a gyereknevelés fenntartása ugyanis nemcsak logisztikailag és lelkileg, hanem anyagilag is megterhelő, hiszen a gyerek költségei mellett gondoskodni kell a takarításról, bérleti díjról, bevásárlásról itt is, és az adott szülő új lakóhelyén is. Arról nem beszélve, hogy tisztázni kell, a megosztott ágyban ki alhat: azon a héten, amikor apa jön vigyázni a gyerekre, vajon hozhatja-e az új barátnőjét.