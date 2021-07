Szülés utáni depresszió: az apákat sem kerüli el

A koronavírus-járvány miatt sok várandós nő és újdonsült édesanya nem kapott mentálhigiénés segítséget. Pedig a szülés előtt és után nagyon fontos a szakértői támogatás, hogy megelőzhessük, illetve időben kezelhessük az esetlegesen felmerülő depressziót. Kattintson a részletekért!

Egy gyermek érkezése egy igazán boldog pillanat a családok életében, ezzel együtt viszont rengeteg felelősséggel és stresszel is jár. Hosszú idő telt el úgy, hogy az anyák - bizonyos társadalmi elvárások miatt - kénytelenek voltak eltitkolni, ha a szülés után nem voltak boldogok, nem voltak képesek azonnal kötődni babájukhoz vagy más nehézségekkel küzdöttek. Napjainkra viszont szerencsére már hatalmas előrelépések történtek ezen a téren: sok ismert ember vállalja nyíltan a szülés utáni depresszióját, és a szakemberek is azt hangsúlyozzák, hogy ez egy természetes, de komoly dolog, amiről igenis muszáj beszélni.

Az ilyen kezdeményezéseknek köszönhető, hogy egyre több újdonsült anyuka tud sikeresen megküzdeni "belső démonjaival", hogy végül a tőle telhető legjobbat adhassa gyermekének, családjának. Most azonban itt az ideje, hogy az apák mentális és pszichés egészségére is nagyobb figyelmet irányítsuk.

A férfiaknak ugyanolyan ismeretlen terep a szülővé válás, mint a nőknek. Fotó: Getty Images

Az apáknak is kell a szakértői támogatás

Van egy sokat hangoztatott mondás, miszerint a baba megszületésekor egy anya és egy apa is "születik". Ennek ellenére nagyon kevés figyelmet fordítunk az apává válás nehézségeire, pedig a férfiaknak pontosan ugyanolyan ismeretlen terep szülőnek lenni, mint a nőknek. Ráadásul az "erősebbik nem" képviselőinél figyelembe kell vennünk a "családfenntartó" és az "erős támasz" szerepekkel járó nyomást is - nem csoda tehát, ha ők is küzdenek hangulatváltozásokkal és szorongással.

De sajnos gyakran még a szakemberek is hajlamosak alábecsülni a férfiak szülés utáni depresszióban való érintettségét, illetve azt, hogy az apa mentális nehézségei milyen hatást gyakorolnak a gyerekre - figyelmeztetett közösségi oldalán a Mélylevegő Projekt. A kezdeményezés célja, hogy tudományosan, mégis érhetően tájékoztassák az embereket a különböző hangulatzavarokról, illetve fellépjenek az ilyen jellegű problémákkal összefüggő, negatív megbélyegzés ellen.

Nehezebb felismerni, mint az anyáknál

Az apáknál nehezebb felismerni a szülés utáni depressziót. Ennek fő oka, hogy a baba megérkezését követően a férfiak a háttérbe szorulnak, hiszen minden figyelem az anya és a gyermek fizikai és lelki jólétére irányul. A helyzeten az sem segít, hogy a férfiak hajlamosabbak elfojtani érzelmeiket és elhallgatni a "nem férfiasnak" bélyegzett problémáikat. A gond azonban ettől még nagyon is valós, ezért nem szabad elbagatellizálni.

A gyermek megszületését követő egy éven belül jelentkező depresszió felismerését az apák esetében megnehezítheti az is, hogy az árulkodó jelek némiképp eltérnek az anyáknál tapasztaltaktól. A férfiaknál leginkább a fokozott agresszió, az irányítás elvesztésének érzése, a döntésképtelenség, az érzelemnyilvánítás csökkenése, illetve a stressz hatására jelentkező fizikai tünetek hívhatják fel a figyelmet a problémára, de az sem rikta, hogy az érintettek káros szenvedélyekbe menekülnek a nehéz helyzet hatására.

Nagy baj lehet belőle, ha nem kezelik

Mindkét nemnél növeli a szülés utáni depresszió kockázatát a kialvatlanság, a nem tervezett terhesség, a hormonváltozás és a problémás párkapcsolat vagy egyéb negatív életesemény. A Mélylevegő Projekt infografikája azonban rávilágít arra is, hogy az apáknál a bizonytalan anyagi háttér, a támogatás hiánya, a fiatal életkor, az alacsony önértékelés, és a szexuális élet elhanyagolása is komoly rizikófaktor a depresszió kialakulását tekintve. Növeli a kockázatot továbbá, ha a férfi párja is szülés utáni depresszióval küzd.

A legfontosabb, hogy akárcsak az anyáknak, az apáknak is mielőbbi szakértői segítségre van szükségük ahhoz, hogy túllendülhessenek a depressziós életszakaszon. A kezeletlenül hagyott probléma ugyanis jelentősen megpecsételheti a család jövőjét. "Ha egy apa depresszióval él, kevésbé vesz részt közös tevékenységekben a gyermekével, kevésbé válaszkész és érzékeny a gyermeknevelésben. Ennek negatív hatása lehet az apa-gyerek kapcsolatra, és későbbi érzelmi problémákat okozhat a gyermeknél. Ha az anya is depresszióval küzd, ez a hatás még negatívabb lehet a gyermekre nézve" - emelik ki figyelemfelkeltő posztjukban a Mélylevegő Projekt tagjai.

Forrás: Mélylevegő Projekt

A lényeg tehát az, hogy ha újdonsült apaként valaki nem érzi jól magát, folyamatosan levert, esetleg agresszív peródusai jelentkeznek, akkor ne szégyelljenek segítséget kérni. A férfiakat ugyanúgy megviselheti ez a változásokkal és kihívásokkal teli időszak, azonban van megoldás.