Mit jelez, ha csúnyán ír a gyerek?

A diszgráfia a tanulási zavarok egy formája, amely gyenge íráskészséggel jár. Nem azonos a diszlexiával, habár a két probléma nem ritkán együttesen jelentkezik. Óvodában már a szakszolgálatok logopédusai is felfigyelhetnek a diszgráfia előjeleire, a korai felismerés pedig segíti, hogy a gyerekek kezelése, fejlesztése minél hamarabb megkezdődhessen.

A diszgráfiás gyermeknek szakszerű segítségre van szüksége. Fotó: iStock

Előfordulhat persze, hogy a zavarra csupán az iskolában derül fény. Jellemző tünet a betűk vagy akár szótagok összecserélése, kihagyása írás közben, ahogy a ly és j megkülönböztetése is gyakran nehézséget okoz. Sokszor rendezetlen az íráskép is: a gyermek által leírt szöveg csúnya, mi több, egyenesen olvashatatlan lehet. Nem tudja betartani a füzet vonalvezetését, hektikus a szavak közötti távolság, de még az azonos betűk formája is különböző lehet.

Fontos leszögezni, hogy a diszgráfia kezelése szakszerű segítséget igényel. Kifejezetten káros, ha az érintett gyermek írási képességét kizárólag másoltatással vagy diktálással próbálják javítani. A témáról bővebben Betegségek A-Z rovatunkban olvashat ide kattintva.