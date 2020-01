Miért van annyi válás karácsony után?

Az angolszász országokban már nevén is nevezik a jelenséget, január első munkanapját "Divorce day"-nek, azaz a válások napjának hívják. Felmerül a kérdés, hogy mivel magyarázható mindez? Hogyan kapcsolódhat az év legfontosabb ünnepe a párkapcsolat felbomlásához vagy megtartásához?

Ünnep kérdőjelekkel

A karácsonyi időszak a valóságban ritkán hasonlít a médiában sugallt idealizált képhez. A reklámokban és a filmekben a karácsony - és már az azt megelőző készülődés is - boldog, emelkedett, csillogó és mindenekelőtt társas esemény, ám a valóság gyakran eltér a képzelt világtól.

Még mindig nincs eléggé a köztudatban, de az ünnepek időszaka nemcsak a megnyugvást, kikapcsolódást jelentheti, hanem krízist is hozhat, kiváltképp, ha a pár egyik, esetleg mindkét tagját stressz, csalódás vagy veszteség érte az előzőekben. A hétköznapok strukturáltságából kiszakadva még erőteljesebb lehet a szembesülés a nehézségekkel, és ez természetesen kihívások elé állítja a párkapcsolatot is. Ha a felek közti légkör eleve feszült, vagy kevésbé jellemzi az intimitás, akkor nagyobb a valószínűsége, hogy a kapcsolat nem tud eléggé megtartó, támogató lenni az ezekkel való megküzdésben.

Maga a helyzet sem mondható mindennapinak: a szervezés, az ünnepi készülődés is könnyen stresszforrássá válhat. Ennek különböző okai lehetnek, a kiadásoktól kezdve a rég nem látott családtagokon át, egészen a túlhajszoltságig, és mindezek áthidalásához szükség lenne arra, hogy a felek között megfelelő legyen az együttműködés.

A szervezés, az ünnepi készülődés könnyen stresszforrássá válhat

Gyermekek leszünk újra

Ehhez kapcsolódik egy másik lehetséges problémaforrás, ami a karácsonyi sztereotípiák, elvárások és a valóság összeegyeztetéséről szól. Ebben a rövid időszakban természetes a gyermeki léthez való visszatérés, és az ünnepi varázs megélésének vágya, és ennek biztosítását a párok sokszor egymástól várják, nagy elvárásokat támasztva egymás felé. Elkeserítő ilyenkor azzal szembesülniük, hogy párjuk nem tudja ezt a támogatást, "csodát" biztosítani, így érzékletesebb is lehet a kontraszt vágyak és a realitás között. Ennek eredményeként más színben tűnik fel a kapcsolat is, a helyzet a ténylegesnél is reménytelenebbnek mutathatja magát.

Itt a vége?

Mindez ugyanakkor nem feltétlenül jelenti azt, hogy a szakítás, válás az egyetlen járható út. Sok esetben igenis van megoldás, még akkor is, ha azt élik meg a felek, hogy nem kapják meg a kapcsolattól azt a gondoskodást, stabilitást, amire szükségük lenne.

Ilyenkor fontos a nyitottság a problémák feltárására, hiszen a karácsonyi szakításokat kiváltó konfliktusok inkább amolyan "utolsó csepp a pohárban" jellegű helyzetek, nem előzmény nélküliek, valószínűleg lett volna mit helyrehozni már az ünnepek előtt is.

Reális célok

A saját igények megismerése, elfogadása legalább ennyire fontos, hiszen az alapját jelenti a másikkal való párbeszédnek.

Ahhoz, hogy a karácsony a megnyugvást, befelé figyelést hozza el, és a lelki feltöltődés szolgálatában álljon, fontos az is, hogy a pár által kitűzött célok összeegyeztethetőek legyenek a lehetőségeikkel, és hogy tudjanak örülni a közösen megtett kis lépéseknek is. Személyessé téve ezt az időszakot és maguk és a külvilág elvárásait felülvizsgálva lehetséges, hogy az ünnep kiemeljen a szürke hétköznapokból, és az új év a kapcsolat megújulását, ne törvényszerűen az új kapcsolat keresését hozza el.