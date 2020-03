Miért nem jó alkohollal fertőtleníteni a sebeket?

Elég egy óvatlan mozdulat és bárki megsérülhet: megvághat a papír levélbontás közben, kisgyerekünk elesik a játszótéren, megbotlunk sétálás közben és felhorzsoljuk a könyökünket. Ilyenkor fontos a vérzéscsillapítás, illetve a seb kitisztítása, majd bekötözése.

Jobban gyógyul a szabadon hagyott seb? Sokan azért nem használnak sebtapaszokat, mert úgy tudják, hogy szabadon hagyva jobban gyógyul a sérülés. Ezzel azonban csak a gyógyulást lassítják és fertőzéseket is kockáztatnak. Korábbi cikkünkben ezt a tévhitet tisztáztuk.

Mielőtt az alkoholt vennénk elő...

A fertőtlenítés elengedhetetlen, ha azt szeretnénk, hogy minél előbb begyógyuljon a sérült terület. Azonban nem mindegy, mivel látunk hozzá. Ha nincs nálunk más, akkor először langyos vízzel öblítsük ki a sebet, és nézzük meg, nem maradt-e benne esetleg bármilyen idegen tárgy, horzsolás esetén például homokszemcse. Természetesen amint lehetőségünk van rá, vegyük kezelésbe fertőtlenítővel is. Még ma is sokan alkoholt használnak erre a célra, holott az orvosok már nem ajánlják, különösen gyermekeknél. Ugyan a 70 százaléknál magasabb koncentrációjú alkohololdat valóban hatásos lehetne a kórokozók nagy része ellen, sebek kezelésére mégsem igazán alkalmas, mert hamarabb elpárolog, minthogy kifejthetné hatását. Ezenkívül fájdalmas, hiszen a sebre kerülve nagyon csíp, roncsolja a szöveteket, szárítja a bőrt. Újszülötteknél pedig a fentieken túl azért sem ajánlott használata (sem a köldökcsonk, sem a kilyukasztott fül ápolására), mert az ő bőrük még fejletlen, vékony, könnyebben átjuthat rajta az alkohol és fel is szívódhat, ezáltal idegrendszeri problémákat okozhat.

Alkohol helyett használjunk többkomponensű, jódmentes, átlátszó sebfertőtlenítőt! Fotó: Getty Images

Mit ajánlanak az orvosok helyette?

A legjobb, ha kifejezetten sebfertőtlenítésre szánt készítményt használunk. A szakemberek friss seb kezeléséhez egyöntetűen a folyékony állagú fertőtlenítőt javasolják, a zsírosabb kenőcsök ugyanis elzárják a seb felületét, ezáltal az nem tud szellőzni, felpuhul, nehezebben gyógyul, emellett könnyebben elszaporodhatnak rajta a baktériumok is.

Népszerűek a jód tartalmú sebkezelőszerek, mivel ezek hatékonyan fertőtlenítenek. Ám aki érzékeny a jódra, annál ezek nem jöhetnek szóba az allergiás reakció miatt. Hátrányuk, hogy a jód bőrön át felszívódhat és pajzsmirigy-alulműködést okozhat. Ezért rendszeres és/vagy nagy felületen történő használata nem igazán ajánlott, főleg kisebb gyerekek esetében.

Sebhintőpor: többet árt, mint használ Az alkoholon kívül másik berögzült szokás a sebhintőpor alkalmazása. Ez nemhogy nem véd a baktériumok ellen, hanem egyenesen kedvez az elszaporodásuknak, a sebváladék és por összekeveredve ugyanis egyfajta páncélt hoz létre, nem hagyja lélegezni a sérült felületet. Sem az újszülöttek köldökcsont ápolásánál, sem a hétköznapi sebkezelésben nem javasolt az alkalmazása.

A legkorszerűbb sebfertőtlenítők több komponensűek és jódmentesek. Ezeknek nemcsak az az előnyük, hogy fájdalommentesek és nem kell számolni különösebb mellékhatással, hanem az is mellettük szól, hogy színtelenek. Így nem kell attól félni, hogy megfogják a ruhánkat, használati tárgyainkat, másrészt ha esetleg bármilyen gyulladás, szövődmény jelentkezne a sérülés körül, időben észrevehetjük azt a bőr kipirosodásáról, hiszen azt nem fedi el más szín. Használatuk a kiszereléstől is függ: létezik olyan, amit steril vattára kell önteni, a spray verziót pedig közvetlenül a sebre és környékére fújhatjuk. Csak rajtunk áll, melyiket szerezzük be a házi elsősegély dobozunkba. Arra viszont mindig figyeljünk, hogy az előírt hatóidő előtt ne öblítsük le, ne kötözzük be a sérült bőrfelületet, különben mit sem ért a gondos tisztítás.