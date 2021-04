Betegséget jelezhet, ha nem gyógyul a seb

Szervezetünk legfontosabb külső védvonala a bőrünk, amelyen ha seb keletkezik, az utat nyithat a külvilágból érkező kórokozóknak. Az immunrendszer ezért szinte rögtön elindítja a regenerációs folyamatokat, ideális esetben pedig (tiszta sebviszonyok, jó oxigénellátottság és jól működőimmunrendszeresetén) a kisebb horzsolások és vágások egy-két héten belül begyógyulnak. Többféle oka is lehet azonban annak, hogy a seb lassabban gyógyul a kelleténél, bizonyos esetben betegség hátráltatja a regenerációs folyamatot.

Kisebb-nagyobb mértékben minden megbetegedés leterheli az immunrendszerünket, hiszen a szervezetnek a kórokozók leküzdésére kell nagyobb energiát fordítania, ez pedig a sebek gyógyulására is hatással lehet. A túl lassú gyógyulást viszont rendszerint az alábbi betegségekhez kötik.

Cukorbetegség

A főként végtagokon megjelenő, és nehezen gyógyuló sebek a cukorbetegség jellegzetes tünetei. Több oka is van annak, hogy a diabéteszes betegeknek állandó gondot jelent a sebkezelés. Az egyik legfontosabb, hogy a betegség miatt romlik a végtagok vérellátása és szűkülnek az artériák. A véráramlás csökkenése pedig a gyógyulási folyamatokat is hátráltatja, és a sebek is nagyobb eséllyel fertőződnek el miatta. Lecsökken a szervezet természetes védekezőképessége is, ami szintén hátráltatja a gyógyulási folyamatokat és növeli a fertőzésveszélyt. Ráadásul a beteg sok esetben észre sem veszi, hogy megsérült, a magasvércukorszintugyanis károsítja az idegrostokat - ezek az idegek felelősek többek között azért is, hogy továbbítsák az információt a sérülésről, és beindítsák a gyógyító folyamatokat.

A sebgyógyulási zavar többféle betegséget is jelezhet. Fotó: 123rf

Keringési zavarok

Ha nem megfelelő a vérkeringés, úgy sem a létfontosságú tápanyagok, sem pedig az oxigén nem jut el a sejtekhez. A létfontosságú vitaminok és ásványi anyagok hiányában a szövetek regenerációja is lelassul, vagyis a sebek nehezebben gyógyulnak, és könnyen el is fertőződhetnek. Keringési zavarokat a diabéteszen túl több más betegség is okozhat. Akadályozhatja a véráramlást az erek elmeszesedése és szűkülete, vagy például a magas koleszterinszint. A keringési zavarok rendszerint sok más panasszal - hideg, zsibbadó végtagok, gyengeség, hajhullás - járnak együtt, és mielőbbi orvosi kivizsgálást igényelnek.

Immunrendszeri zavarok

Szervezetünk védelmi rendszere, vagyis az immunrendszer állandó harcban áll a környezetben lévő kórokozókkal. Ha az immunrendszer valamilyen módon sérül, az nem csak a sebgyógyulást lassítja le, de növeli az elfertőződés veszélyét is. Helytelen működése három fő okra vezethető vissza. Gyermekeknél az immunrendszer még éretlen (nagyjából 10-12 éves korra fejlődik ki), ezért is betegednek meg gyakran, ha közösségbe viszik őket. Okozhatja továbbá a gyengeségét valamilyen genetikai hiba, illetve többféle betegség is. A legismertebb ezek közül a HIV-fertőzés, ami folyamatosan elpusztítja az immunsejteket, így a betegre egy idő után egy ártatlanfertőzésis halálos veszélyt jelenthet.