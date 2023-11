Mi a féltékenység oka, és hogyan lehet leküzdeni?

Az irigység és a féltékenység egyaránt negatív érzelmek, és bár gyakran egymás szinonimájaként használják a két kifejezést, valójában teljesen mást jelentenek. Az irigység egy másik személy eredményei, tulajdonai vagy tulajdonságai által kiváltott haragot vagy elégedetlenséget jelent, míg a féltékenység akkor ébred fel bennünk, ha azt érezzük, hogy egy általunk szeretett személy helyettünk inkább egy harmadik személyt tüntet ki szeretetével és figyelmével – olvasható a Health cikkében.

A leggyakrabban párkapcsolatokban üti fel a fejét a „zöld szemű szörny”, de barátságokban, munkakapcsolatokban, és szülő-gyerek kapcsolatokban is megjelenhet a féltékenység. Az alábbiakban bemutatjuk a leggyakoribb okokat, a legjellemzőbb jeleit, és a helyes kezelésének módját.

Normális, ha időnként féltékenységet érzünk, de ha nem jól kezeljük, elfajulhat. Fotó: Getty Images

Okok, jelek, következmények

A féltékenységet többféle dolog is kiválthatja, viszont a legtöbbször azokban ébred fel az érzés, akik alacsony önbecsüléssel rendelkeznek, bizonytalanok a kapcsolatuk stabilitását illetően, vagy félnek attól, hogy a párjuk elhagyja őket. Hajlamosabb a féltékenységre az is, aki folyamatosan másokhoz hasonlítgatja magát, illetve akinek már volt hűtlen a párja. A bántalmazó kapcsolatokban pedig leginkább a birtoklási és kontrollálási vágy táplálja a féltékenységet. A féltékenységet jelezheti a túlzott ragaszkodás, az alvászavar, az elszigetelődés, a másik kisajátítása, az egyedülléttől való félelem, valamint a szorongásos-depressziós tünetek megjelenése is.

Időnként teljesen normális, hogy féltékenységet érzünk, ám ha hagyjuk, hogy ez az érzés elfajuljon, akkor rögeszmévé vagy téveszmévé is válhat. Ha a féltékenység megnyilvánulása meghaladja a társadalom által elfogadhatónak ítélt mértéket, akkor már kórosnak tekinthető. Ide sorolható például a partner bizonyíték nélküli gyanúsítgatása, kényszeres ellenőrzése, követése, valamint a másoktól való eltiltása is. Szélsőséges esetekben akár önkárosításhoz vagy párkapcsolaton belüli erőszakhoz is vezethet.

Miért fontos a bizalom, és hogyan építsük ki?

Egy igazán jó párkapcsolat egyik legfontosabb összetevője a kölcsönös bizalom. Azonban amilyen nehéz elnyerni valaki bizalmát, legalább olyan könnyű eljátszani azt.

Hasznos tippek a féltékenység kezeléséhez

Ha egy kapcsolatban felbukkan a féltékenység, akkor az a leglényegesebb, hogy az érintett felek mielőbb beszéljenek a kialakult helyzetről. Fontos az őszinteség, érdemes azonban kerülni a vádaskodást és a másik hibáztatását. A szakemberek szerint a féltékenység leküzdésének legjobb módja, ha elismerjük érzéseinket, és lépéseket teszünk azok helyes kezeléséért.

Ahogy a legtöbb érzelem, úgy a féltékenység kontrollálásában is nagyon sokat segíthet a kognitív viselkedésterápia (CBT) és a mindfulness (más néven tudatos jelenlét). Ám ha komoly nehézséget jelent a féltékenység kezelése, illetve már kialakult rögeszméről van szó, akkor akár gyógyszeres terápia is indokolt lehet. Ne szégyelljük pszichiáter segítségét kérni.