Meglepő, mennyi gyerek gondolt már öngyilkosságra

A legutóbbi, 2018-as adatfelvételt az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karán végezték. Nagyjából 6000 ötödik, hetedik, kilencedik és tizenegyedik osztályos tanulót vontak be, fele-fele arányban fiúkat és lányokat. Az eredményeket a héten ismertették, erről pedig a 444.hu számolt be.

Kiderült, hogy gyümölcs- és zöldségfronton nem teljesítenek jól a diákok, nem beszélve az egészséges reggelizésről. Az adatok szerint 2014-hez képest kevesebb iskolás eszik mindennap gyümölcsöt és zöldséget, és 48 helyett már csak 42 százalékuk szokott minden tanítási napon rendesen reggelizni. Ez azért is elkeserítő, mert a kétezres évek óta egyre csak javultak a gyümölcs- és zöldségfogyasztási adatok. "Reméljük, csak megtorpanásról van szó, és nem egy kedvezőtlen tendencia vette kezdetét" - idézte a portál Németh Ágnest, a HBSC kutatócsoport vezetőjét.

Túlsúly: így kerülhető el kamaszkorban Nem tiltással, hanem példamutatással és különösen az édesített üdítők mellőzésével előzhető meg a kiskamaszkori elhízás. A testsúly növekedése ekkor elengedhetetlen a pubertás megindulásához, tehát részben természetes folyamatról van szó. Kattintson ide a részletekért!

Továbbra is nagyjából annyian mozognak naponta legalább 60 percet, mint négy éve, Ehhez hozzá kell tenni, hogy a lányok adatai javultak, míg a fiúk erőteljesen visszaestek. Jó hír viszont, hogy a kamaszok manapság nem esznek annyi édességet, mint korábban. Ennek ellenére 6 százalékkal nőtt a túlsúlyosak aránya - mivel azonban a teszt önértékelésen alapul, ezért a valódi szám ennél magasabb is lehet.

Ahogy közelednek az iskola befejezése felé, egyre rosszabbul érzik magukat a tizenévesek. Fotó: iStock

A lelki állapotuk is romlik

A kutatásban nemcsak a fizikai, hanem a mentális egészséget is vizsgálták. A válaszok alapján úgy tűnik, ahogy közelednek az iskola befejezése felé, egyre rosszabbul érzik magukat a tizenévesek. De már az ötödikesek harmada is arra panaszkodik, hogy hetente többször kimerült. Várnai Dóra, a kutatócsoport tagja szerint ez magasnak számít, és a saját, általános iskolában végzett munkája során is hasonlókat tapasztalt. "Amikor megkérdezem, hogy vannak, mindig azt mondják, fáradtak. Ennek élettani okai is vannak, de fakadhat az aránytalan iskolai terhelésből, a kevés szabadidőből, a kedvezőtlen alvási szokásokból és a mozgáshiányból is" - mondta a 444.hu-nak.

Szintén emelkedett a kedvetlenségről, ingerlékenységről beszámoló kamaszok aránya, a tizenegyedikes lányok fele például azt mondta, hetente többször szokott ideges lenni. A legmegrázóbb adat pedig kétségkívül az, hogy a gyerekek 24 százaléka azt mondta, eszébe jutott már az öngyilkosság. Várnai szerint ez is azt igazolja, mennyire fontos lenne öngyilkosságmegelőző, mentális betegségekre koncentráló programokat indítani ebben a korosztályban.