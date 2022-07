A gyermeket nevelő családok drága iskolakezdéssel számolhatnak a VG cikke szerint: a lap azt írja, hogy a füzeteket és egyéb papíripari termékeket 40-50 százalékkal többért tudják majd megvásárolni, mint az év elején, és a nem papír jellegű irodaszerek esetében is 30 százalékos áremelkedéssel lehet számolni. Ennek oka, hogy főként importtermékek tartoznak a kategóriába, amelyeket az árfolyamváltozás és a szállítási költségek emelkedése is érint.

Mint azt Orgován Katalin, a Pátria Nyomda Zrt. vezérigazgatója elmondta, csökkentek az alapanyag-ellátási problémák a piacon, és valamennyivel rövidültek a szállítási határidők is. Az ofszetpapír (mázolatlan, könyvekhez, használati utasításokhoz használt papír) ára nőtt legjobban az elmúlt időszakban, és a kereslet is emelkedett iránta, míg a műnyomó (magazinokhoz, marketingkiadványokhoz használt) papír iránt némiképp visszaesett a kereslet, így némi árkorrekció is tapasztalható.

Költségesebb lesz idén az iskolakezdés. A fotó illusztráció, forrás: Getty Images

Miért emelkedett a papír ára?

A papír drágulása mögött egyébként több ok húzódik. A járvány alatt ugrásszerűen megnőtt az online rendelések száma, és ezzel együtt a csomagolóanyagok iránt is óriási lett a kereslet. Egyre több országban száműzik továbbá az egyszer használatos műanyagokat, amelyeket sok esetben papírtermékekkel váltanak ki. Nőttek a kínai szállítási költségek is, ezért kevesebb import érkezik onnan, ami bizonyos termékek esetében átmeneti hiányt okozott, és az onnan érkező import kiesését európai beszállítóktól kellett pótolni. Az orosz-ukrán konfliktus csak tovább rontotta a helyzetet, ugyanis Ukrajnából több segédanyag, cellulóz és fa is érkezett az ágazatba. Mivel a papír és annak alapanyaga importtermék, a forint-euró árfolyam szintén elkerülhetetlenül érinti a szektort. Ha pedig mindez nem lenne elég, a nyomdaipar erősen energiaigényes, így az energiaárak is közrejátszanak a drágulásban.

Orgován Katalin szerint a magyarországi nyomdaiparban nincs nagy átrendeződés, viszonylag stabil a piac. A legnagyobb problémát a béremelések és a munkaerőhiány jelenti, sokan elhagyják a pályát. A szakember arról is beszélt, hogy az év második felében még lesz drágulás a nyomdaiparban, de elsősorban nem a cellulóz vagy a papír miatt, hanem az energiaár- és az árfolyamváltozáshoz köthetően.