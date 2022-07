A nyárra szánt szabadtéri játékok (biciklik, hinta, homokozó) beszerzése jellemzően májusban indul, a strandcikkvásárlás pedig az első nagy meleg beköszöntével kezdődik, idén ez a június 4. hetére esett – mutatott rá a REGIO Játékkereskedelmi Kft. kutatása.

Idén 75 százalékkal is többet költünk nyári játékokra. Fotó: Getty images

Gyaraki Dávid, a REGIO marketingvezetője szerint a tavaly nyári értékesítéshez képest idén már most 35 százalékos növekedést tapasztalnak online, illetve 75 százalékos növekedést az áruházi vásárlásokban; előbbi 11 ezer forint, míg utóbbi 7750 forint átlagos kosártértéket jelöl. Adataik alapján nyáron a teljes éves forgalmuk 20 százaléka valósul meg, de a szezonális termékekre – főleg a webáruházban – egyre nagyobb a kereslet.

A medencék és strandfelszerelések a legkelendőbbek

A felmérés szerint a gyerekek kedvenc nyári programja a strandolás (72 százalék), a játszóterezés (69 százalék) és a kirándulás (47 százalék). A legnépszerűbb játékok összhangban vannak az eredményekkel, ugyanis a különböző – csővázas, felfújható vagy a babáknak való – medencék és strandfelszerelések a legkelendőbbek, ugyanakkor sokan gondolnak az árnyékban vagy otthon töltött időre is például egy legókészlettel, Rubik-kockával vagy diavetítővel – ismertette Gyaraki Dávid.

A marketingvezető arról is beszélt, hogy a nyári gyermekfelügyeletben a nagyszülők segítenek a legtöbbet, azonban sok család a táborozás lehetőségével is él. A felmérés alapján minden második 3 és 14 év közötti gyerek szerezhet idén tábori élményeket, akiknek 40 százaléka egy, 35 százaléka pedig két táborban is részt vehet. A megkérdezettek szerint a sport-, a 4-5 napos napközis és az alkotótáborok a legnépszerűbbek, melyekre átlagosan 20-40 ezer forintot szánnak a magyar családok.