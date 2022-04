Táborok: szabályok, amelyeket be kell tartani

A táboroztatás alapvető feltételeit és körülményeit több rendelet is szabályozza. Az új típusú koronavírus által jelentett kockázat azonban (bár már jóval kisebb, mint a járvány első 2 évében) továbbra is fennáll - hívta fel a figyelmet oldalán a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK). Azt javasolták, hogy a gyermekek táboroztatása során továbbra is fordítsanak kiemelt figyelmet a táborvezetők és -szervezők a közegészségügyi és járványügyi biztonságra. Az alábbiakban részletezett, általános higiénés szabályok betartását pedig a járványtól függetlenül is szükségesnek tartják.

Az egészség a legfontosabb

Alapvető szabály, hogy a táborokban kizárólag olyan gyermek és szervező vehet részt, aki egészséges, tehát nem mutat tüneteket. A szülőknek nyilatkozniuk is kell arról, hogy a tábor kezdetekor fiuk vagy lányuk nem beteg. Az NNK azt javasolja, hogy táborvezetőnek és segítőnek lehetőség szerint olyanok jelentkezzenek, akik be vannak oltva a koronavírus ellen, legalább az első két dózissal.

Amennyiben egy gyermeknél vagy szervezőnél, segítőnél betegség tüneteit észlelik, az érintettet haladéktalanul el kell különíteni, és értesíteni kell a tábor megbízott orvosát, aki dönt a további teendőkről. Ha a panaszokat mutató személy egy gyermek, akkor gondoskodni kell a szülők értesítéséről is. A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.

Sok múlik a személyes higiénián

A táborozás alatt is nagyon fontos, hogy a gyerekek betartsák, a szervezők pedig betartassák az alapvető higiénés szabályokat. Ügyelni kell tehát a gyakori és alapos, szappanos kézmosásra vagy kézfertőtlenítésre, valamint a köhögési, tüsszentési etikettre is. Ezzel kapcsolatban ajánlott egy képzést is szervezni a táborvezetőknek és segítőknek, a táborba érkezőknek pedig részletes, az adott korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást javasolt tartani az óvintézkedésekről. A táborszervezőnek biztosítania kell továbbá a megfelelő mennyiségű papír zsebkendő folyamatos rendelkezésre állását.

gyerekek táborban

Tisztaság = fél egészség

A táborozás során gondoskodni kell a helyiségek rendszeres és hatékony takarításáról, továbbá a hulladék megfelelő tárolásáról és rendszeres elszállításáról is. Biztosítani kell az egészségre káros rovarok és rágcsálók irtását is, ezt azonban úgy kell megszervezni, hogy az ne veszélyeztesse táborozók egészségét, valamint a környező élővilágot. Fokozottan ügyelni kell a tábor területének tisztaságára, a napi takarítás elvégzésére is - emelte ki az NNK. Mint írták, kiemelt figyelmet érdemelnek a gyakran megérintett felületek, például az ajtókilincsek, a korlátok, a villanykapcsolók és a csapok. Ezeket sűrűn fertőtleníteni kell vírusölő hatású szerrel, de javasolt ugyanezt tenni a táborozók által használt játékokkal, sporteszközökkel és a játszótéri eszközökkel is.

A felületek fertőtlenítésére jól alkalmazhatók az alkoholbázisú gyorsfertőtlenítők, illetve a fertőtlenítő kendők, míg a klórálló padló- és falburkolatok tisztítására a klórtartalmú készítmények is használhatók. A táborszervezőknek gondoskodniuk kell arról, hogy a tábor ideje alatt elegendő számban és mennyiségben álljon rendelkezésre takarítószer, valamint vírusölő hatású kéz- és felület-fertőtlenítőszer. A fertőtlenítőszereket minden esetben a használati utasítás szerint, megfelelő koncentrációban és behatási idővel kell felhasználni. A szerek használatáról oktatást kell tartani a takarítást végző dolgozóknak, illetve biztosítani kell nekik a takarításhoz a megfelelő védőeszközöket.

A takarításhoz, tisztításhoz és fertőtlenítéshez használt eszközöket, valamint a veszélyes anyagnak nem minősülő tisztító- és fertőtlenítőszereket külön helyiségben, zárt tárolóhelyen (pl. tisztítószerraktárban, -szekrényben) vagy egyéb elzárható helyen kell tartani. Ha pedig a használt szerek a veszélyes készítmények közé tartoznak, akkor az azokra vonatkozó külön jogszabályok előírásait kell betartani. A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni, hogy az a táborozók egészségét ne veszélyeztesse.

A szociális helységekben biztosítani kell a szappanos kézmosási lehetőséget, amelyet lehetőség szerint vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel kell kiegészíteni. Kisgyermekek a kézfertőtlenítők használatát felnőtt felügyelete mellett végezzék. Kéztörlésre papírtörlők használata javasolt. A textíliákat fertőtlenítő mosással, magas hőfokon kell tisztítani.

Egyéb tanácsok

Amennyiben lehetőség van rá, ajánlott főként szabadtéri (sport jellegű, szabadtéri játékokkal gazdagított) programokat szervezni. A zárt térben tartott foglalkozások esetén pedig kiemelt figyelmet kell szentelni a rendszeres és megfelelő intenzitású szellőztetésre - az időjárás és a környező forgalom függvényében.

Fokozottan ügyelni kell az étkezés helyszínének tisztaságára és a rendszeres fertőtlenítésre. Étkezés előtt és után nagyon fontos az alapos, szappanos kézmosás. Érdemes olyan ételeket felszolgálni a táborban, amelyek a biztonságosan hőkezelhetőek. (Ehhez legalább 2 percig 72 Celsius-fokos maghőmérséklet, vagy az étel minden pontján legalább 75 fokot kell elérni.) A zöldségeket, gyümölcsöket alaposan, folyóvíz alatt le kell mosni. Nyers, illetve nehezen tisztítható alapanyagot tartalmazó ételek feltálalását jobb kerülni. Rendkívül fontos továbbá, hogy a gyermekek által használt edényeket, evőeszközöket, poharakat, tálcákat rendszeresen és alaposan elmosogassák, a tiszta eszközöket pedig cseppfertőzéstől védve tárolják. Önkiszolgáló rendszerben történő tálalásnál kerülni kell, hogy a gyerekek összetapogassák az evőeszközöket. A kenyérkosarak tisztítása, a bennük elhelyezett kendők cseréje minden használatot követően indokolt.

Az étkeztetést végző személyzet számára vírusölő hatású, alkoholos kézfertőtlenítő szert kell biztosítani, és annak rendszeres használatára fokozott hangsúlyt kell fektetni. Az étterem üzemeltetőjének felelőssége, hogy a dolgozók egészségi állapotát monitorozza, és betegség gyanúja esetén intézkedjen - mutatott rá az NNK.