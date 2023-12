Hogyan kerülhető el, hogy egymás torkának ugorjunk az ünnepi asztalnál?

Nem kis feladat egy család minden tagja számára megteremteni a tökéletes ünnepi hangulatot, hiszen már egy kisebb közösségben is lehetnek nézeteltérések a különböző személyiségek eltérő igényei miatt. Azonban – értelemszerűen – minél nagyobb egy rokonság, annál több vágyat és elvárást kell összehangolni, és annál nagyobb az esélye annak, hogy valami kimarad, illetve valaki csalódik. Külön stresszforrást jelenthet az is, ha egy-egy hozzátartozó kevésbé kompromisszumkész, illetve ha az év közben felgyűlt sérelmek is mérgezik a családi békét.

Nem mindig könnyű elérni, hogy a karácsony tényleg a szeretetről és a meghittségről szóljon. Fotó: Getty Images

Tippek, hogy a karácsonyi ebédnél ne a balhé legyen a desszert

Ha szeretnénk megelőzni, hogy az idei ünneplés (is) családi balhéba torkolljon, akkor érdemes lehet a már meglévő konfliktusokat még karácsony előtt rendezni egymás között, hogy ez ne az ünnepi asztalnál történjen meg. Ha pedig van olyan téma, amelyről tudjuk, hogy mindig feszültséget szül a rokonságban, akkor azt igyekezzünk kerülni, inkább tereljük másra a szót – sorolta ötleteit a HáziPatika.com kérésére Budavári Eszter, a Mindwell Pszichológiai Központ pedagógiai szakpszichológusa. „Lehet, hogy az év végi hajtás miatt kicsit mi is kimerültebbek, ingerültebbek vagyunk, de próbáljunk meg inkább venni egy mély levegőt, mielőtt bármi apróság miatt vitába keverednénk” – tanácsolta a szakértő.

A viták és sértődések elkerülése érdekében érdemes mindent előre letisztázni, amiből úgy érezzünk, hogy esetleg konfliktus lehet. Egyeztessük előre a család távolabbi tagjaival az ünnepi menetrendet, amely térjen ki egyebek mellett az alábbi kérdésekre:

Mikor kivel ünneplünk?

Kinek milyen feladata van akár a dekorációt, akár a menüt illetően?

Megajándékozzuk-e egymást?

Ha ajándékozunk, mekkora lehet a meglepetések maximális értéke?

„Fontos, hogy saját igényeinket próbáljuk meg kedvesen, nyugodtan, erőszakmentesen kommunikálni” – intett mindenkit Budavári Eszter, aki egyébként már évek óta alkalmazza az ünnepi menetrend módszerét a saját családjában. „Persze nem mindig sikerül mindenki igényéhez alkalmazkodni. Arra azért odafigyelünk, hogy minden számunkra fontos személlyel legyen egyfajta ünneplés – akár karácsony előtt vagy után, hiszen nem feltétlenül kell az ünnepet csak 2-3 napra korlátozni. A közösen töltött időt pedig sokszor izgalmas játékokkal, például társasozással színesítjük, ami szuper közös kikapcsolódás” – árulta el a szakértő.

Amikor már csak a külön ünneplés jelent megoldást

A Mindwell pedagógiai szakpszichológusa arra is rámutatott, hogy bizony vannak arra utaló jelek is, amikor már jobban járunk, ha nem erőltetjük a közös családi ünneplést. „Ha rendszeresek ilyenkor a konfliktusok; az ünnepi készülődés tele van feszültséggel; a saját kívánságaink sosem teljesülnek, mert mindig másokhoz alkalmazkodunk; mindezek miatt pedig alig várjuk, hogy vége legyen az ünnepeknek, mert nem is élvezzük igazán, akkor érdemes elgondolkodni azon, hogy nem karácsonyozunk együtt. Fontos továbbá, hogy csupán az ünnep szelleme miatt nem kötelező meglátogatni azokat a rokonokat, akiket egyébként év közben kerülünk, mert nem szívesen töltünk időt velük. Inkább olyan kapcsolatokba és élményekbe tegyük az energiánkat, amelyek építenek, nem pedig rombolnak minket” – hangsúlyozta Budavári Eszter.