Egyre több gyereknél ismerik fel az autizmust

A korábbiaknál több gyermeket diagnosztizálnak már fiatalabb korában autizmussal - derült ki egy amerikai elemzésből. Egyesült államokbeli felmérések szerint a autizmus minden 44 gyermekből egyet érint a tengerentúlon.

Kelly Shaw, a CDC kutatója kiemelte, előrelépés történt az autizmus korai diagnosztizálásában, ami azért is nagyon fontos, mert ezek a gyerekek már korábban hozzájuthatnak az állapotukat javító szolgáltatásokhoz. Amanda Bakian, az Utahi Egyetem kutatója, a jelentés társszerzője arra is rámutatott, hogy Utahban a szegényebb családok gyermekei körében magasabb volt az autisták aránya , mint a gazdagabb családokból érkező gyermekeknél, amivel egy régi tendencia fordult meg. Bakian szerint ez valószínűleg szintén arra vezethető vissza, hogy az egészségügyi szolgáltatások javulása miatt nagyobb az autizmus felismerésének esélye.

Tisztelt Doktor Úr! Kislányomat (5 éves) autizmussal diagnosztizálták 2 évvel ezelőtt. Tipikus autisztikus tünet a lábujjhegyen járás, amit már annyira megszokott, hogy állandóan így megy, és mivel nagyon mozgékony, gyakran elesik. Mivel a kommunikációs területen is elmaradásai vannak, ezért elmagyarázni sem tudom neki, illetve hiába szólok rá (ezt csak azért írom, mert már többen is mondták, hogy szóljak rá!). Meg lehet-e ezt oldani valamilyen speciális lábbelivel vagy egyéb eszközzel? Mielőbbi válaszát előre is köszönöm! Üdvözlettel: B. Hajnalka

Kedves Hajnalka! Ahogy írta, sajnos az autizmus egyik jellemző tünete a lábujjhegyezés. Amennyiben használnak vizuális támpontokat, úgy javasolt lehet egy szabálykártya, miszerint "a sarok a földön marad". Ebben a gyermeket autizmus spe...