A leggyakoribb háztartási balesetek

Vágások

Statisztikák szerint a háztartásokban a leggyakrabban az emberek keze sérül meg, ami érthető is: elsősorban kezünket használjuk munka közben, sőt, ha valamilyen balesetet szenvedünk, akkor is kezünkkel próbáljuk megvédeni testünket a komolyabb sérülésektől. Az egyik leggyakoribb sérülés pedig, mikor valamivel - legyen az kés vagy olló - elvágjuk a kezünket.

Nem csak a vágás vagy szeletelés okozhat sérüléseket (Fotó: 123rf)

De nem csak a vágás vagy szeletelés okozhat vágási sérüléseket - gondoljunk csak például a fűnyírásra, ami akár igen komoly sebesüléssel is járhat. Fontos tehát, hogy ha bármilyen éles tárggyal is dolgozunk, mindig figyeljünk oda a munkára, és ne felejtsük el rendszeresen karbantartani az eszközeinket. Sokkal veszélyesebb lehet ugyanis egy tompább kés, mint egy megfelelően élezett, mivel az előbbi hamarabb megcsúszhat a felületen, és így könnyen megvághatjuk vele magunkat.

Égési sérülések

A vágás mellett azégési sérülésekis rendkívül gyakoriak. Az égési sérüléseket gyakran forrázással szerezzük, a balesetek legfőbb helyszíne pedig általában a konyha. Egy forró leves is fájdalmas nyomokat tud hagyni bőrünkön, de még nagyobb rizikófaktor talán maga a tűzhely. Könnyű ugyanis elfeledkezni arról, hogy az elektromos tűzhelyek főzőlapjai még azután is relatív sokáig sütnek miután már lekapcsoltuk őket. De például a forró vasaló okozta fájdalmas égésnyomokat sem kell bemutatni senkinek.

Öröm az ürömben, hogy a háztartási balesetek során többnyire kisebb méretű égési sérülések fordulnak elő, mikor is csak a hámréteg sérül - ilyenkor a bőr kipirosodik, feszessé válik és fájdalmas.

A balesetek és sérülések kezeléséről részletesen itt olvashat!

Esések

Az eséses balesetek - főleg ha idősebbeknél fordul elő - sajnálatos módon gyakran végzetes sérüléshez vezethetnek. Ha azonban "szerencsések" vagyunk, akkor kisebb zúzódással, horzsolással, ficammal, vagy töréssel megúszhatjuk a dolgot. Az esetleges súlyos sérülések elkerülése végett fokozott elővigyázatossággal végezzük az olyan teendőket, melyek magukban hordozhatják az esés veszélyét - például a felmosást, ablakpucolást, vagy akár a háztetőn végzett különféle munkálatokat.

Vegyszermérgezés

Gyakorlatilag minden háztartásban tucatjával fordulnak elő mérgező anyagok - gondoljunk csak a különféle tisztító- és mosószerekre - és még a legkörültekintőbb tárolás, használat során is megtörténhet a mérgezés. Ez a típusú baleset a leggyakrabban a gyerekeket veszélyezteti, ők azok, akik óvatlanul hajlamosak beleinni, beleenni az ismeretlen dolgokba. Éppen ezért nagyon fontos, hogy nagy hangsúlyt fektessünk a megelőzésre. A vegyszerek tárolását mindig biztonságos, gyermekektől elzárt helyen oldjuk meg, az üres dobozokat, flakonokat pedig mindig semmisítsük meg, helyezzük lehetőleg veszélyes hulladékgyűjtőbe!

Ha mégis megtörténik a baj, bármilyen mérgezés gyanúja esetén azonnal orvosi segítséget kell hívni, mert a kezdetben ártalmatlannak látszó tüneteket később súlyos, életveszélyes állapot követheti!