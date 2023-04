A kisgyermekes nők 96 százaléka küzd ezzel

Tavaly decemberben készült itthon egy kérdőíves kutatás, amelybe 18-49 éves anyákat vontak be. A felmérés eredményeit április 4-én, a láthatatlan munka világnapján osztották meg. A válaszokból kiderült, hogy az anyák többsége (62 százalék) hallott már arról, hogy a fizetett munka mellett van fizetetlen, úgynevezett láthatatlan munka, és nagy többségük (81 százalék) ismeri a fogalom jelentését is. A kisgyermekes nők 96 százaléka pedig rendszeresen végez is ilyet otthon.

Heti 10 óránál többet is elvehet az életedből a láthatatlan munka. Fotó: Getty Images

Van segítség, de még így is sok a teendő

Biztató, hogy a legtöbben kapnak segítséget a ház körüli feladatok kapcsán a felnőtt korú családtagjaiktól. Különösen a házasságban élők számíthatnak a párjukra, de a nagyszülők és a nagyobb gyermekek is gyakran bekapcsolódnak a láthatatlan munka végzésébe.

Az eredmények azt mutatják, hogy a házastársak 95 százaléka besegít az otthoni teendők elvégzésébe, ennek ellenére a megkérdezett nők csupán egyötöde érzi úgy, hogy arányosan oszlanak meg a feladatok. A nagy többségük (79 százalék) úgy gondolja, hogy a nőkre több teendő hárul, mint a férfiakra. A válaszadók elmondása alapján fizetett segítséget csupán az anyák egyötöde vesz igénybe.

Sokaknak teher, és megbecsülést sem kapnak érte

A felmérés arra is rámutatott, hogy a nagycsaládos édesanyák több segítséget kapnak párjuktól, valamint gyermekeiktől is. A megkérdezettek egyharmada gyakran, 57 százalékuk csak ritkán érzi megterhelőnek az otthoni teendők elvégzését, ugyanakkor minden tizedik anya kifejezetten örömét leli bennük. A kutatásban részt vevő minden második nő (51 százalék) úgy érzi, hogy a láthatatlan munkáját megbecsülik a családban, csaknem harmaduk (29 százalék) viszont nem ezt tapasztalja.

A felmérés eredményeit összegző közleményben kitértek arra is, hogy a láthatatlan munka mértéke nemzetgazdasági szinten is jelentős. Ha beleszámítanánk a GDP-be, az csaknem 25 százalékkal lenne magasabb.

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!