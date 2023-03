A tavaszi nagytakarítás során alaposan lesikálunk, kimosunk, megtisztítunk sok mindent az otthonunkban, az ágyunk viszont valahogy mintha kimaradna a listából. Pedig érdemes tisztább, frissebb alvókörnyezetet teremteni magunknak, hiszen életünk nagyjából harmadát ott töltjük. A Metro megosztott néhány egyszerű, de hatékony trükköt, amelyek segíthetnek, hogy ágyunk tisztább és higiénikusabb hely legyen, ami egészségünk szempontjából is fontos.

Ne ágyazzunk be, vagy legalább ne rögtön

Mi is írtunk már arról, hogy egészségünk szempontjából valószínűleg nem a legjobb ötlet, ha reggel az első dolgunk beágyazni, mert a poratkák szeretik a meleg és nedves közeget. Aki rögtön beágyaz, az tálcán nyújtja át nekik az ágyát. A szakemberek szerint tehát nyugodtan eltekinthetünk az ágyazástól, de akit zavar a rendetlen ágy látványa, annak azt javasolják, felkelés után hagyja 30 percet szellőzni és kihűlni az ágyát, csak utána takarja le.

Nem jó, ha rögtön beágyazunk ébredés után. Fotó: Getty Images

Nem elég csak a párnahuzatokat mosni

Nagyon fontos a párnahuzatok mosása. Ezeket gyakrabban kell cserélni, mint a paplanhuzatokat, akár hetente kétszer is, mert a szennyeződések, arckrémeink és az izzadság a huzatokba kenődnek. De sokan elfelejtik, hogy maguk a párnák is magukba szívják ezeket a szennyeződéseket, akárcsak a port. Így ezeket is ki kell mosni évente legalább három alkalommal.

A bőr- és testápoló termékeket érdemes legalább fél órával lefekvés előtt felkenni, így bőven lesz idejük beszívódni, és nem az ágyneműn kötnek ki.

Hány fokon érdemes mosni?

Az ágynemű, törölközők mosásához 60 fokot javasolnak a szakemberek. Ez érvényes arra az alsóneműre is, amelyben alszunk – így megakadályozhatjuk, hogy a baktériumok életben maradjanak és szaporodjanak ezekben. A pizsamákat viszont nem kell mindennap mosni a szakemberek szerint, kivéve, ha a home office-ban töltött munkanapokon is azt viseljük.

A matracvédő nem védi a matracot a poratkáktól

Bár a matracvédők képesek megvédeni matracunkat a foltoktól, kiömlött folyadékoktól és egyéb anyagoktól, nem teszik védetté ágyunkat a poratkákkal vagy bármilyen más allergénnel szemben. Ezért fontos nagyjából félévente megtisztítani a matracot.

Erre a Metro.co.uk a MattressNextDay szakértőit idézve javasol egy egyszerű módszert: szórjuk be szódabikarbónával a matracot, hagyjuk rajta 2-3 órán át, majd porszívózzuk át. Ezzel a módszerrel nemcsak az ágyunkban élő, szabad szemmel nem látható apró élősködők ellen tehetünk, hanem az izzadtságot és a szagokat is megszüntethetjük.

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!