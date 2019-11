Vasárnap éjszaka ezért nem tudunk aludni

Egy online felmérés szerint négy emberből egyet biztosan érint a vasárnapi "alvásmizéria", egy korábbi tanulmány pedig arra jutott, hogy a munkába járók 75 százaléka érzi magát furcsán a hét utolsó napjának éjszakáján. Kiderült az is, hogy a legtöbben ilyenkor általában - már ha tudnak egyáltalán aludni - csak 6 és fél órát pihennek a szokásos 8 helyett.

Vasárnap este sokaknak nem jön álom a szemére. Fotó: iStock

Vasárnap esti melankólia

Miért kell a nőknek többet aludniuk? A nők kétszer nagyobb valószínűséggel tapasztalnak komoly depressziót, mint a férfiak, és nagyobb valószínűséggel szenvednek szívbetegségben. Ehhez köze van a sokrétűbb a terhelésüknek is. Erre szokták mondani, hogy a nőknek jó okuk van megnyomni a szundigombot. És a tudomány ezzel egyetért. Részletek a cikkben!

A jelenségnek egyébként neve is van, Sunday night bluesként emlegetik, ami magyarul valami olyasmit jelent: vasárnap esti melankólia. Lényege, hogy az emberek a feszültség, az izgalom és a szorongás egyfajta érdekes elegyét tapasztalják meg amiatt, hogy egy "hosszabb" szünet után másnap újra dolgozniuk kell. Míg hétvégén, otthon vagy a barátainkkal szórakozva egészen önfeledtek és gondtalanok lehetünk, a munkahelyen szabályok és feladatok vannak, teljesítenünk kell, meg kell felelnünk a felettesünknek, a kollégáinknak. Nem, ritka, hogy már vasárnap este elkezdünk azon töprengeni, milyen megpróbáltatások várnak ránk, ez pedig stressz a szervezetnek, ami így nem tud megnyugodni. "A test ilyenkor úgy reagál, mintha támadás érte volna: tele leszünk adrenalinnal, a szívünk a szokásosnál gyorsabban ver, a gondolataink száguldoznak, ami miatt akár órákig is ébren lehetünk" - magyarázza egy szakértő.

A vasárnap esti melankóliát azonban más tényezők is árnyalhatják. Dr. Michael J. Breus alvásszakértő szerint szociális jet lagnak is hívhatjuk ezt az állapotot. A szombati, vasárnapi napirendünk, elfoglaltságaink annyira eltérnek a hétköznapitól, hogy amikor hétfőn reggel bemegyünk a munkahelyre, úgy érezzük, mintha egy másik időzónába kerültünk volna, amihez nagyon fájdalmas adaptálódni. Hétvégén például, ha nem muszáj, nem kelünk ébresztőórára, és a szokásos lefekvési időt sem tartjuk be olyan szigorúan, így a cirkadián ritmusunk felborulhat.

Wesley Delbridge, a Táplálkozási és Dietetikai Akadémia szóvivője úgy vélekedik, a vasárnapi esti problémás alvást az is magyarázhatja, hogy nem fáradunk el, mire ágyba kerülünk. "Az emberek nagy része nem jön rá, hogy mennyire sokkolóak a testének a hétvégi szokások. Vasárnap általában mentálisan és fizikailag is pihenő üzemmódban vagyunk, nem fáradunk el, így érthető, hogy a szervezetünk éjszaka is éberebb, nem nyugszik meg úgy, ahogy kellene" - mondta el a szóvivő.

Mi a megoldás?

Bár biztosan nem megy majd egyik pillanatról a másikra, szépen lassan szoktassuk rá magunkat arra, hogy egész hétvégén, de legalább vasárnap "normális" napirend szerint éljünk, ne térjünk el túlzottan a hétköznapi szokásoktól - tanácsolja Wesley Delbridge. Keljünk időben, legyünk aktívak reggel, este kerüljük a nehéz, kalóriadús fogásokat, és ne essünk be túl későn az ágyba. Ha a stressz mindezek ellenére is ébren tart, próbáljunk nyugtató zenét hallgatni, relaxációs gyakorlatokat végezni vagy olvasni. Egy kis gyakorlással előbb-utóbb átállíthatjuk a szervezetünket, és megszabadulhatunk a vasárnap esti melankóliától.

Forrás: thehealthy.com