Miért kell a nőknek többet aludniuk?

Miért alszanak rosszabbul a nők? Az alvászavar különböző fajtái napjainkra népbetegséggé váltak. Egyes kutatások szerint a magyarok fele küzd valamilyen alvásproblémával, az érintettek között azonban kétszeres a nők aránya.

A nők több feladatot képesek ellátni ugyanabban az időben, ezért nagyobb az alvásigényük. Fotó: iStock

. Bonyolultabb, így az alvásigényük is valamivel nagyobb" - mondta Jim Horne az alváskutató központ igazgatója. Az átlagos 20 perctől persze az egyének többlet alvásigénye valamennyivel eltérhet.Az ötlet, hogy a férfiak és a nők agya szignifikánsan különbözik, nem új. Egy 2013-as tanulmány - amelyet a University of Pennsylvania kutatói készítettek - megerősítette, hogy a nők felülmúlják a férfiakat, amikor párhuzamosan több feladatot kell végezni. A jelenlegi tanulmány szerint isugyanabban az időben, s ez az egyik oka a férfiakénál magasabb alvásigényüknek.Amellett, hogy a nők, mint a férfiak, a kutatók azt is megállapították, hogy a nőknek azért is többet kell aludni, mert náluk erősebbek az alváshiány következményei, mint a férfiaknál.A nők rossz alvása szorosan összefügg a magas szintű szorongással , a nagyobb ellenségesség érzéssel, a depresszióval és a dühvel. Ezzel szemben, ezek az érzések nem kötődnek az azonos mértékű alváshiányhoz a férfiaknál - állapították meg a kutatók.