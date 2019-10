Mennyi alvásra van szükségünk?

Akármilyen furcsa is belegondolni, de igaz, hogy egy átlagos ember az élete harmadát alvással tölti. Viszont nem mindenki pihen ugyanannyit, egyes emberek szeretnek sokáig lustálkodni, míg másokat néhány óra pihenés után kidobja az ágy. A francia tábornok, Napóleon Bonaparte például csak nagyon kevés időt töltött pihenéssel, gyakran idézett mondása szerint hat óraalváselég a férfiaknak, hét a nőknek, nyolcra pedig csak a bolondoknak van szükségük. Persze a később császárrá is koronázott államférfi a tettrekészsége miatt nem szívesen hagyott több időt a pihenésre, mégis igaz, hogy az alvásigényünk eltérő lehet.

Kinek van szüksége több alvásra?

Nem véletlenül mondják, hogy alszik, mint egy csecsemő: mivel a pihenésnek fontos szerepe van a babák fejlődésében, az első három hónapban átlagosan 14-17 órát is alszanak. A növekedési hormon kiválasztódási aránya például a mélyalvási fázisban a legmagasabb, így a magasság és a testsúlygyarapodás mértékét is befolyásolja, hogy a csecsemő mennyi időt tölt alvással.

Egy átlagos ember az élete harmadát alvással tölti. Fotó: iStock

Az életkor előrehaladtával az alvásigényünk is fokozatosan lecsökken. Az amerikai alváskutató intézet, a National Sleep Foundation ajánlása szerint az 1-2 éves gyermekeknek 11-14 órára van szükségük, és az iskola előtti években még mindig jó, ha 10-13 órát töltenek pihenéssel. Az iskoláskorú, 6-13 év közötti gyerekeknek már elegendő 9-11 órát az ágyban tölteni, a tinédzsereknek pedig 8-10 órát tartanak ideálisnak a szakemberek. Felnőttkortól egészen 64 éves korig a 7-9 óra közötti alvás a legegészségesebb, az ennél idősebbeknek pedig 7-8 óra már bőségesen elegendő ahhoz, hogy a szervezetük kipihenje magát.

Persze azt, hogy kinek mennyi alvásra van szüksége, az életkor mellett befolyásolja például a genetika, vagy az aktivitási szint is. A kemény fizikai munkát végző embereknek, vagy a versenysportolóknak több alvásra lehet szükségük, mint az irodai munkát végző embereknek.

Nem csak a mennyiség, a minőség is számít

Persze nem csak az alvás mennyisége, de annak minősége is nagyon fontos: nyolc óra nyugtalan alvásnál sokkal pihentetőbb lehet hat-hét olyan óra, amit megfelelő körülmények között tölthetünk az ágyban. Az alvási apnoéban, más néven átmeneti légzéskimaradásban szenvedő emberek például hiába alszanak 8-9 órákat is egy éjszaka, másnap reggel mégis fáradtnak érzik magukat, mivel a légzési problémák miatt éjszakánként többször is felébrednek (még ha nem is emlékeznek rá) és nem tudnak igazán mélyen aludni. A zavartalan éjszaka lehetővé teszi az agynak és a testnek, hogy sorra körbejárja az alvás fázisait, ébredésig három, négy, sőt akár öt alkalommal is. Hogyha nem pihenjük ki magunkat megfelelően, az a szervezetünk működésének egészére rányomja a bélyegét.

Az alváskutató intézet ajánlása jó támpontot jelenthet, de előfordulhat, hogy a mi szervezetünknek az ott leírtnál hosszabb, vagy rövidebb alvásra van szüksége. Hogy nekünk pontosan mennyi az elég, azt mi magunk is kideríthetjük - segíthet például, ha néhány hétig alvási naplót vezetünk, amiben pontosan leírjuk, hogy mikor feküdtünk le, mikor ébredtünk fel és mennyire éreztük magunkat kipihentnek az adott napon. A naplóban leírtakat visszakövetve kialakíthatjuk az ideális alvási rendünket, ami hosszú távon is nyugodt, pihentető alvást biztosíthat számunkra.