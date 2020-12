Ezért kellene naponta pizsamát váltanunk

Egy felmérés szerint a férfiak átlagban 13-14, a nők pedig 17 naponta cserélik a pizsamájukat. A legtöbb nőnek több pizsamája is van, és egyszerűen elfelejtik, hogy az éppen aktuális darabot mióta viselik. Logikusnak tűnhet, hogy a pizsamákat nem kell olyan gyakran cserélni, mint az utcai ruháinkat, hiszen a tiszta ágyba fekszünk be bennük, ráadásul általában fürdés vagy zuhanyzás után. A Brightside cikke szerint a dolog sajnos nem ilyen egyszerű.

Milyen gyakran cseréljük a pizsamánkat?

Kezdjük azzal, hogy a pizsama anyaga hozzáér a bőrünkhöz, amelyről átkerülnek rá a különféle baktériumok és az elhalt hámsejtek, ráadásul még az ágyneművel is érintkezik, ami néhány nap használat után szintén nem tökéletesen tisza már. Fontos tudni, hogy minél tovább viselünk egy pizsamát, annál több olyan mikróba gyűlik össze a felszínén, amelyeket még egy mosás sem tud maradéktalanul eltávolítani, így aztán a mosógépben átkerülhetnek a többi ruhadarabunkra is.

Nem egészséges, ha napokig ugyanabban a pizsamában alszunk. Fotó: Getty Images

Kétnaponta tiszta, illatos, frissen mosott pizsamát azért is érdemes felvenni, mert jelentősen növeli a komfortérzetünket, és ezáltal javíthatja még az alvásunk minőségét is. Ezzel szemben a régóta hordott pizsamák azok számára, akiknek például porallergiájuk, vagy valamilyen más, felsőlégúti jellegű problémájuk van, egészségügyi problémák forrásai is lehetnek. A poratkák, elhalt hámsejtek belélegzése légzési gondokat okozhat - különösen a porallergiások figyeljenek oda a gyakori pizsamaváltásra.

Az arcon, háton, illetve a testen szinte bárhol megjelenő aknék, pattanások kialalulásának hátterében is állhat az, hogy nem cseréljük elég gyakran a pizsamánkat. A bőrünkhöz préselődő anyag a pórusainkba "nyomhatja" a szennyeződéseket és elhalt hámsejteket, verejtéket, ami rövid úton mitesszerek és pattanások kialakulásához vezethet. Egyébként pedig, ha éjszaka izzadni szoktunk, akkor egy idő után a pizsamánk szaga is kellemetlen lesz, ami megint csak nem olyasmi, ami kellemesebbé teszi az alvást, sőt.

Emellett pedig a hálóruha anyagán felgyűlt kórokozók folyamatos munkára késztetik az immunrendszert, ami a plusz igénybevételtől akár meg is gyengülhet, ez pedig egy idő után fogékonyabbá tehet a különféle megbetegedésekre.