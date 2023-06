Ezért számíthatnak rövidebb életre a későn fekvők

Sok szó esett már a későn fekvő és későn kelő éjjeli baglyok, illetve a korán ébredő és a reggeli órákban is aktív hajnali pacsirták életmódjának különbségeiről. Egy friss tanulmány eredménye szerint aki későn fekszik, hamarabb halhat meg, ennek ugyanakkor nem az alvásmennyiség az oka – írja a CNN.

Egészségtelenebb életmódot élnek az éjszakázók

A Chronobiology International folyóiratban a napokban publikált kutatás egy 2002-es finn ikerkohorsz-tanulmány folytatása volt. Ebben az új tanulmányban 1981 és 2018 között csaknem 24 ezer ikerpár életmódját és egészségi állapotát követték nyomon annak érdekében, hogy feltárják, az életmód mennyire befolyásolhatja egy nagyrészt azonos genetikai háttérrel rendelkező ikerpár tagjait.

A bagoly típusú emberek a késő esti órákban a legaktívabbak. Fotó: Getty Images

A tanulmány nagy figyelmet szentelt az alvási szokásoknak, a kutatók kíváncsiak voltak, az alanyok mikor feküdtek le és mikor keltek. Az ikrek mindössze 10 százaléka nevezte magát egyértelműen éjjeli bagolynak, illetve 33 százalékuk azt mondta, hogy gyakran marad fent soká. Több mint 29 százalékuk egyértelműen pacsirta típusú volt, további 27,7 százalék pedig úgy jellemezte magát, hogy hajlamosabb a korai kelésre.

Az évtizedekre visszanyúló tanulmányban azt vizsgálták, hogy az azóta elhunyt több ezer résztvevő milyen életmódot folytatott. Miután az adatokat az iskolai végzettséghez, az alkoholfogyasztáshoz, a dohányzáshoz, a testtömegindexhez és az alvás időtartamához igazították, a tanulmány megállapította, hogy az éjszakai baglyok korai halálozásának kockázata nagyjából 9 százalékkal magasabb volt a reggel aktív csoporthoz képest.

Problémát jelenthet, hogy a bagoly típusúaknak ugyanúgy fel kell reggel kelniük, hogy beérjenek a munkahelyükre, vagy iskolába vigyék a gyereket, ami miatt kevesebbet tudnak aludni. A korai halálozás 9 százalékos kockázatnövekedése viszont igen jelentős, így valószínűleg más tényezők is szerepet játszhatnak ebben. "Régóta tudjuk, hogy a gyakori éjszakázók nagyobb valószínűséggel fogyasztanak rendszeresen alkoholt, dohánytermékeket és más, az egészségre káros szereket is" – mondta Dr. Bhanu Prakash, a Minnesota állambeli Mayo Klinika alvásgyógyászati központjának szomnológusa, aki nem vett részt a vizsgálatban.

Korábbi kutatások kimutatták, hogy az éjszakai baglyokra nagyobb kockázatot jelenthetnek a krónikus betegségek. Dr. Phyllis Zee, a Chicagói Northwestern Egyetem cirkadián és alvásgyógyászati központjának igazgatója szerint a tanulmány eredményei is megerősítik, hogy a késői alvás összefüggésbe hozható az anyagcsere- és szív- és érrendszeri betegségek fokozott kockázatával. Egy 2022-es tanulmány kimutatta, hogy az éjszakai baglyok többet ülnek, alacsonyabb aerob edzettségi szinttel rendelkeznek, és kevesebb zsírt is égetnek a pacsirta típusúakhoz képest. Az éjszakai baglyok zsigeri testzsírja is magasabb a hasi régióban, ami a 2-es típusú cukorbetegség és a szívbetegségek kulcsfontosságú kockázati tényezője.

