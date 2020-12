Az antibiotikum így hat az alvásra

Alvásunk minőségét számos dolog befolyásolhatja a minket ért stressztől a különböző keringési problémákig. A japán Tsukubai Egyetem kutatói egy friss tanulmányukban a táplálkozás és azalváskapcsolatát vizsgálták. Egereken végzett részletes vizsgálatuk feltárta, hogy a baktériumok olyan mértékben képesek megváltoztatni a belek környezetét és tartalmát, ami végső soron befolyásolja az alvásunkat is.

Milyen betegségeket okoz az alvászavar? Mind a testi, mind pedig a mentális egészségünk szempontjából kulcsfontosságú a jó minőségű és elegendő mennyiségű alvás. Azok, akik valamilyen alvászavarral küzdenek, és a két feltétel közül legalább az egyik nem teljesül, ráadásul a probléma huzamosabb ideig fennáll, kezelés nélkül akár komoly szövődmények kialakulásával is számolhatnak. De pontosan milyen következményei lehetnek a különféle alvászavaroknak? Kattintson a részletekért! h i r d e t é s

Az alvásra is hatással vannak ezek a baktériumok

A kísérlet során a kutatók négy hétig egy olyan erős antibiotikum-koktélt adtak az állatoknak, amely a bélflórájuk baktériumait is károsította. Ezt követően összehasonlította az állatok béltartalmát a kontrollcsoportot jelentő állatokéval, akiket ugyanolyan étrenden tartottak, antibiotikumokat azonban nem kaptak. A kutatók az úgynevezett metabolitokat vizsgálták, amelyek az emésztésben résztvevő kémiai folyamatok termékei. A két csoport között jelentős különbségeket fedeztek fel, az antibiotikumokkal kezelt egerek bélrendszerében több mint 200 metabolit eltérő volt, mint a kontrolcsoportéban. Ezek közül 60 teljesen hiányzott belőlük, a maradék 140-nek pedig alacsonyabb volt a szintje az erős antibiotikumok hatására.

Az antibiotikumoknak az alvás minőségére is hatással lehetnek. Fotó: Getty Images

Ezután a kutatók megvizsgálták, hogy az alacsony szintű, vagy hiányzó metabolitok milyen szerepet töltenek be a szervezet működésében. Mint kiderült, a legtöbb érintett metabolit azoknak a neurotranszmittereknek az előállításában játszik fontos szerepet, amelyek az agysejtek közötti kommunikcióban jelentősek. Az antibiotikum-koktélt kapott állatokban a szerotonin is nagyon alacsony szintre zuhant vissza, illetve a B6-vitamin metabolitjai is hiányoztak, amelyek felgyorsítják a szerotonin és a dopamin neurotranszmitterek termelését.

Végül az egerek két csoportjának alvását is megvizsgálták. Az elemzés szerint az antibiotikumokkal kezelt, gyenge mikrobiomú állatok mélyalvásban tapasztalt REM-fázisa napközben (amikor az állatok kevésbé aktívak és többet alszanak) rövidebbek és gyakoribbak voltak, ami azt jelzi, hogy gyakrabban váltottak az alvás és ébrenlét szakaszai között, mint a kontrollcsoport.

Yanagisawa professzor úgy gondolja, hogy a szerotonin hiánya volt az oka az alvási rendellenességeknek. Ahhoz azonban, hogy az antibiotikum alvásra gyakorolt hatásait pontosan megértsék, további vizsgálatokra lesz szükség - tette hozzá.