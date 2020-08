Alvászavar, amely rákot okozhat

Átfogó kutatásuk során görög tudósok arra jöttek rá, hogy az obstruktív alvási apnoé (OSA) növelheti a daganatos betegségek kialakulásának kockázatát - de csak a nőknél. A szakemberek több mint 19 ezer önkéntes - 5789 nő és 13 767 férfi - adatait vizsgálták meg, az obstruktív alvási apnoé és a rák közötti kapcsolatot keresve. Azt nézték meg, hogy az alvással töltött idejükben óránként hányszor ébrednek fel az alanyok a légutaik elzáródása miatt, illetve éjjelente hány alkalommal esik 90 százalék alá a résztvevők vérének oxigénszintje.

Összesen 388 embernél - a résztvevők két százalékánál - diagnosztizáltak daganatos betegséget, közülük 160 nő (a résztvevő nők 2,8 százalék) és 228 férfi (a résztvevő férfiak 1,7 százaléka). A görög tudósok azt állítják, hogy a légzésmegszakításokból adódó alacsonyabb véroxigén szint fontos szerepet játszhat abban, hogy az obstruktív alvási apnoés nőknél nagyobb eséllyel alakulhat ki daganatos betegség. Más szakértők szerint viszont ezek az arányok olyan alacsonyak, hogy nem kell feltétlenül azonnal megkongatni a vészharangokat.

Egy ausztrál tanulmány is kapcsolatot talált az alvászavar és a daganatos betegségek kialakulása között. A kutatók szerint az OSA-pácienseknél 250-szer nagyobb a rák kialakulásának kockázata, és háromszor nagyobb az esélye annak, hogy az alvászavarral küzdők bele is halnak a daganatos betegségbe.

Az obstruktív alvási apnoéról

Ez az alvászavar a felnőttek 20-30 százalékát érinti, férfiakat és nőket vegyesen. Ilyenkor a felső légutak elzáródnakalvásközben, ez pedig átmenetileg megszakítja a légzést. Emiatt oxigénhiány lép fel, így az agy akár a legmélyebb álmából is "felébreszti" a beteget. Ebből következik, hogy az érintetteknek éjszaka több - majdnem vagy akár teljesen - éber periódusuk is van. Gyakori tehát a nappali kimerültség, nők esetében pedig álmatlanság, reggeli fejfájások és depresszió is kialakulhat. Ezen kívül az alvási apnoésok tizenkétszer nagyobb valószínűséggel szenvednek autóbalesetet, mint a jól alvó társaik.

A tudósok ezért arra figyelmeztetnek, hogy az alvási apnoé egy komoly betegség, amelyet kezeltetni kell. Az alvászavar ugyanis jelentősen megemeli a magas vérnyomás, a stroke, a szívinfarktus és 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának kockázatát is.

