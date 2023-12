Ennyit költünk idén karácsonyi ajándékokra

Átmenetileg nagyobb területen is felszakadozhat, csökkenhet a felhőzet, és a látási viszonyok is fokozatosan javulnak. Tartósabban az Északi-középhegység tágabb térségében marad borult, párás az idő. Késő délutántól nyugat felől másutt is megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. Számottevő csapadék nem valószínű. A déli szelet élénk, főként a magasabban fekvő helyeken olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és +9 fok között várható, az Északi-középhegységben lesz a leghidegebb. Késő este -3, +6 fok közötti értékeket mérhetünk. Az előrejelzés szerint kettős fronthatás erősítheti ma fel a frontérzékenyek panaszait.