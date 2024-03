Újabb szívműtéten esett át Schwarzenegger

Arnold Schwarzenegger szívritmus-szabályozót kapott. Az osztrák származású amerikai színész, testépítő, üzletember és politikus korábban már három nyílt szívműtéten is átesett – árulta el az Arnold's Pump Club című podcastjának március 25-i adásában.

Fotó: Getty Images

"Most még inkább gép vagyok"

Bár még csak néhány nap telt el a 76 éves színész beavatkozása óta, már most volt ereje viccelődni. Mint azt elmondta: végre ő is kapott egy gépi alkatrészt, mint karaktere a Terminátor-sorozatban.

„Múlt héten átestem egy műtéten, hogy méginkább egy gép legyek.”

Mint azt elmondta: azért számol be egészségi állapotáról, hogy a hasonló gondokkal küzdő embereknek segítsen. Az eddigi szívműtéteit követő beszámolói után is sokan mondtak köszönetet neki emailben és a közösségi médiában. Beszámolójából az is kiderült, hogy a negyedik műtétje után is gyorsan összeszedte magát. Egyúttal arra is felhívta a figyelmet, hogy az öregedés ellen az egyetlen „csodaszer” a sportolás.