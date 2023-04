Fizikai és mentális problémát okozhat ez a hiányállapot

Kiegyensúlyozott táplálkozással a legtöbbször elegendő mennyiséget biztosíthatunk szervezetünk számára nélkülözhetetlenül fontos ásványi anyagokból. Azonban előfordulhat, hogy az optimális szükséglet - akár nagymértékben - megemelkedik. A magnéziumtartalékok gyorsabban kiürülhetnek például fokozott fizikai terhelés, erős izzadás, stressz, rendszeres alkoholfogyasztás esetén, de többet kell fogyasztani terhesség vagy szoptatás során is.

Érdemes tudni, hogy idősebb korban csökken a felszívódása, vagyis ugyanolyan bevitel mellett kevesebbet képes belőle hasznosítani a szervezet. Számos kórkép, illetve gyógyszer is befolyásolhatja a magnézium felszívódását vagy gyorsítja a kiürítését: gyomor-bélrendszeri és szívbetegségek, magas vérnyomás, a gyógyszerek közül pedig például bizonyos antibiotikumok, gyomorsavtermelés csökkentésére vagy daganatos betegségek kezelésére alkalmazott készítmények.

MAGNÉZIUM-, ÉS KÁLIUMHIÁNY ESETÉN SZÜKSÉGES CÉLIRÁNYOSAN PÓTOLNI. FOTÓ: GETTY IMAGES

Magnéziumhiány tünetei

Mivel a magnézium az egyik legfontosabb ásványi anyag szervezetünk számára, ezért ha nem viszünk be belőle elegendő mennyiséget, számos alapvető élettani funkciónk sérülhet. Hatással van a többi között az energiatermelő folyamatokra, a fehérjeszintézisre, a vércukorra, vérnyomásra, az izom-, a csont- és idegrendszer fenntartására, valamint a szívműködésre is. Hiányára a szervezet jellemzően először megnövekedett fáradtságérzettel és alvászavarral hívja fel a figyelmet, majd egyre gyakoribbá válhat a fejfás, fokozódhat a stressz, de előfordulhat szorongás, étvágytalanság, hányinger, izomgörcsök, izomremegések, hátfájás, keringési zavarok és szokatlanul erős szívdobogás is.

Optimális káliumszükséglet

A kálium szintén gyorsan kiürülhet a szervezetből, pedig ugyancsak létfontosságú ásványi anyag az emberi szervezet számára. Szükség van rá az idegrendszeri jelek továbbításához, az izom-összehúzódásokhoz, elősegíti a sejtek energiaellátását, hozzájárul a sav-bázis egyensúlyhoz, valamint szabályozza a szívritmust és a vérnyomást is. Hiányállapot leggyakrabban vízhajtók szedése mellett fordul elő, valamint hányással vagy hasmenéssel járó betegségek kapcsán, amelyek során szintén egyszerre nagyobb mennyiség távozik a szervezetből. Előfordulhat továbbá különböző krónikus emésztőszervi betegségek esetén, illetve olyan intenzív izzadásnál, amelyet nem követ megfelelő ionpótlás. Hiánya esetén szintén túlzott fáradékonyság, gyengeség, izomgörcsök és izomgyengeség, vagy súlyos esetben szívritmuszavar és izombénulás jelentkezhet, valamint a székrekedés is jellemző lehet.

A legveszélyesebb, hirtelen fellépő megbetegedések közé tartoznak a különféle infarktusok, melyek között a legtipikusabb eset a szívinfarktus. Milyen jelei vannak, mi idézheti elő? Nézzük!

Magnézium- és káliumpótlás

Bár egészséges táplálkozással – például zöld leveles zöldségek, hüvelyesek, olajos magvak, teljes kiőrlésű gabonafélék rendszeres fogyasztásával – nagyobb mennyiségű magnézium és kálium vihető be a szervezetbe, a különböző okokból megnövekedett szükséglet esetén érdemes célirányos pótlást alkalmazni. Ehhez a gyógyszertárakban elérhetőek olyan kombinált készítmények, amelyek egyszerre tartalmaznak káliumot és magnéziumot is. Ezek a gyorsan felszívódó formában szedhető ásványi anyagok elősegítik a szervezet számára szükséges, egyenletes bevitelt, így alkalmazásukkal nagymértékben csökkenthető a hiánybetegségek kialakulásának kockázata.

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!