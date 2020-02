PTS: megelőzni könnyebb, mint kezelni

A trombózis súlyos szövődményének megelőzése jóval egyszerűbb, mint a kezelése. Az állapot elkerüléséhez Prof. Blaskó György, a Trombózis-és Hematológiai Központ véralvadási specialistája ad tanácsokat.

A PTS a mélyvénás trombózis egyik gyakori szövődménye. Fotó: iStock

Mi a PTS?

Mélyvénás trombózis után nagyon fontos az állapot akut és krónikus terápiája. Ez utóbbi a szövődmények elkerülése miatt is jelentős, az állapot ugyanis megfelelő kezelés nélkül nagy eséllyel 10 éven belül poszttrombotikus szindrómát (PTS) von maga után. Ez lényegében egy krónikus vénás keringési zavar, amely annak következménye, hogy a trombózis okát nem sikerült megszüntetni. Ha a tönkrement vénabillentyűk ott maradnak, akkor vénásrefluxés vénás hipertónia lép fel, amely az apróbb erek megrepedését okozhatja. Ekkor az adott terület vérellátása romlik, amely fájdalomban, ödémában, visszértágulatokban, a bőr elszíneződésében, esetleg fekélyben nyilvánul meg. A PTS esetén ráadásul újabb trombózisok veszélye is fennáll.

Elkerülni könnyebb, mint kezelni

Az állapot kezelése igen időigényes, nehézkes és költséges - főleg akkor, ha már súlyosfekélyis kialakult. Épp ezért nagy hangsúlyt kell fektetni a megelőzésre. A PTS elkerülésének leghatékonyabb módszere a megfelelő és kellő ideig tartó véralvadásgátlás - a betegnek gyakran élete végéig szednie kell ezeket a készítményeket. Ezen kívül szükség lehet még kompressziós terápiára is, hogy javuljon a keringés. E célból rugalmas pólya, valamint kellő erősségű kompressziós harisnya használható.

A betegnek a trombózis után fokozottan ügyelnie kell az életmódjára, a túlsúly leadására, a kellő mennyiségű folyadék bevitelére és lábának tisztán tartására is. Ajánlott továbbá abbahagyni a dohányzást. Fontos még a rendszeres testmozgás is, hiszen ekkor nem csak a súlyfeleslegtől szabadulhat meg az illető, hanem a keringésére is igen jótékony hatást gyakorol.