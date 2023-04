Mindenre gyógyír, ingyenes és nincs mellékhatása

A természetjárásra vonatkozó ajánlásokat és azok egészségjavító hatásait értékelték az Új-dél-walesi Egyetem kutatói 28 nemzetközi tanulmány alapján – számol be egy új kutatásról a MedicalXPress. A The Lancet Planetary Health című szakfolyóiratban közzétett elemzés megállapította, hogy a vonatkozó ajánlások – különösen a fákkal való kapcsolat – mind a fizikai, mind a mentális egészségre nézve rendkívül előnyösek. Akik ugyanis rendszeresen sétálnak erdőben, vagy akár egy parkban, azoknál csökkent a vérnyomás, ritkábban alakult ki szív-és érrendszeri megbetegedés, valamint jelentősen alacsonyabb számban mutatkoztak a depresszió és a szorongás tünetei, ráadásul segíthet a magány megélésében is.

Ha megvan a titok, másokon is segíthet

Az eredmények bizonyítják, hogy a „természetreceptek” segíthetnek felépíteni, sőt ha kell, helyreállítani a fizikai és mentális egészséghez szükséges képességeket. Most már csak azt kell kitalálnunk, hogyan lehet a természetben eredendően megtalálható gyógymódokat tartósan alkalmazni azoknál, akik csak kevés időt tudnak eltölteni a szabadban – számolt be a kutatók további terveiről Xiaoqi Feng, az Új-dél-walesi Egyetem professzora. A kutatások egyúttal bizonyítják azt is, hogy a természettel való szorosabb kapcsolat csökkenti a rossz levegőminőségből, a hőhullámokból és a krónikus stresszből eredő ártalmakat, miközben olyan egészséges viselkedési formákra ösztönöz, mint a társas kapcsolatok építése és a fizikai aktivitás.

Feng professzor korábbi eredményei rávilágítanak, hogy bizonyos típusú zöldterületek közelében élve javulhat az egészségi állapot. Például egy közel 47 ezer új-dél-walesi felnőtt bevonásával végzett vizsgálat során azok, akik olyan területen éltek, ahol legalább 30 százalékos a zöldfelület, jobb általános egészségi állapotról és kevesebb stresszről számoltak be. Ez a kutatás szolgált alapul Sydney városának 377 millió dolláros stratégiájához, amelynek célja, hogy a főváros 40 százaléka 2050-re zöldfelület legyen. A professzor célként határozta meg, hogy ösztönözzék az embereket: kapcsolódjanak újra a természethez. Szerinte itt jön képbe a természetrecept ötlete, a szokásos orvosi ellátás kiegészítéseként. Egy – szintén ausztrál felnőttek körében végzett – felmérés eredményei alapján az emberek több mint 80 százaléka fogékony az ötletre.

A természet ne legyen luxuscikk

További kutatásokra van azonban szükség ahhoz, hogy megértsük, hogyan lehetne a természetre vonatkozó előírásokat helyi körülmények között megvalósítani és mindenki számára elérhetővé tenni. Egy korábbi kutatás ugyanis azt is megállapította, hogy az alacsony jövedelműek a legkevésbé férnek hozzá a megfelelő természeti helyszínekhez. Ez azért is rossz hír, mert ennek a rétegnek a képviselői jobban ki vannak téve az olyan krónikus egészségügyi problémák kockázatának, mint a 2-es típusú cukorbetegség, az elhízás, vagy a szív- és érrendszeri betegségek. A kutatók szerint nem lenne jó, ha a természetre vonatkozó ajánlások a gazdagok luxuscikkévé válnának, akik már amúgy is hozzáférnek a strandokhoz és sok jó minőségű zöldterülethez. Céljuk, hogy ezek az előnyök mindenki számára elérhetőek legyenek.

