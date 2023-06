Így éljünk együtt pacemakerrel

A pacemaker egy olyan szerkezet, amely segít fenntartani a szív szabályos működését, és éppen ezért olyan életveszélyes állapotokban lehet szükség a beültetésére, mint bizonyos súlyos szívritmuszavarok. Dr. Müller Gábor, a KardioKözpont kardiológusa arról beszélt, hogyan lehet biztonságos és teljes életet élni pacemaker beültetés után is.

A pacemaker beültetés célja és menete

A pacemaker tulajdonképpen egy kis elektronikus eszköz, amelyet egy sebészeti beavatkozás során ültetnek be, helyi érzéstelenítés mellett. A műtét alatt egy kb. 5 centis metszést ejtenek a kulcscsont alatt, és ezen keresztül bejutva az egyik karvénába, a fővénán keresztül juttatják fel az elektródákat szívbe. Ezek az elektródák juttatják el a szív elektromos jeleit a pacemakerhez, amelyet a mellkas bőre alá ültetnek be. (Ha ez az út valamiért nem járható, akkor a kulcscsont alatti fővénát szúrják meg az elektródák bejuttatásához.)

Rengeteg ember él kardiológiai betegségekkel. Fotó: Getty Images

De miért is lehet szükség a pacemaker beültetésre? A pacemaker tulajdonképpen egy szívritmus szabályozó készülék, amely ellenőrzi a szívritmust, és ha túl lassúnak találja azt, hatékonyabb munkára készteti a szívet azzal, hogy elektromos impulzusokat ad le. A ma már elérhető és korszerű defibrillátor ennél egy kicsit összetettebb feladatokra is képes: a túl lassú szívverés serkentésén túl ha szükséges, az életveszélyes kamrafibrilláció esetén lead egy nagy energiájú impulzust, vagyis defibrillál.

Biztonságban a beültetés után

A pacemaker beültetés egy biztonságos eljárás, ami után csak néhány nap pihenés szükséges. Az első néhány hétben fontos, hogy a páciens elkerülje a karjának hirtelen mozgatásával járó erőteljes mozdulatokat, de később ezt a szabályt is enyhíteni lehet.

Az ezt követő időszakban az alábbiakra kell figyelni:

kerülni kell azokat a helyzeteket, amelyek során nagy nyomás helyeződne a pacemakerre;

az orvos tanácsa szerint korlátozni kell azon eszközök használatát, amelyek megzavarhatják a pacemaker működését (mobiltelefon, okosóra, mikrohullámú sütő), és betartani az előírt távolságot ezektől az eszközöktől;



rendszeresen részt kell venni az ellenőrzéseken;



fizikailag aktívnak kell maradni, de nem szabad teljes kimerülésig mozogni;



Amikor a pacemaker beültetés után azt mondják a pácienseknek, hogy rövid idő múlva ugyanúgy élhet, mint korábban, az nem túl szerencsés megfogalmazás. Hiszen– bizonyos esetektől eltekintve - többek közt a korábbi, mozgásszegény, túlsúllyal, dohányzással, stresszel teli életvitel volt az, ami miatt végső soron pacemaker beültetésre volt szükség – fogalmaz dr. Müller Gábor, a KardioKözpont kardiológusa. – Vagyis úgy érdemes élni, hogy az a lehető legoptimálisabb legyen a szívnek, de ugyanakkor biztonságos is.



Milyen életmód a legjobb a szívnek?

"A pacemaker beültetés után természetes a rendszeres kardiológiai ellenőrzés és a gyógyszerszedés. Ugyanakkor a nagy szív-érrendszeri események után fontos, hogy fizikailag is megerősítsük a szívet és kialakítsunk egy szívbarát életmódot" – ismerteti Müller doktor. Hozzátette: ezeket a célokat szolgálja tulajdonképpen a kardiológiai rehabilitáció, amelynek a kardiológiai támogatáson túl része a mozgásterápia, a táplálkozásterápia és a pszichés segítség is. Mindez persze akkor működik a legjobban, ha a páciens megérti, miért kell gyógyszereket szednie, miért fontos rendszeresen részt vennie a kontroll vizsgálatokon, melyek az őt fenyegető rizikófaktorok, miért érdemes leszoknia a dohányzásról, miért fontos a mozgás, a táplálkozás. Ha sikerült ezt a megértésen alapuló és a páciens elhatározását is igénylő együttműködést kialakítani, teljes és biztonságos élet élhető a „szívbeteg” státusz helyett.

