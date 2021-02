Ezekre figyeljen, ha nem akar trombózist

12 tény a mélyvénás trombózisról Tévhit, hogy az ereket elzárni képes vérrögképződés, a mélyvénás trombózis csak az idős, elesett betegeket fenyegeti. Mit kell tudnunk a mélyvénás trombózisról? Kattintson!

Hajlamosító tényezők

Családi halmozódás: a trombózis kialakulásának esélye megnő abban az esetben, ha a családban már előfordult ilyen probléma valakinél.

Korábbi betegségek: egyes kórok növelik a betegség kialakulásának esélyét. Fokozottan igaz ez abban az esetben, ha korábban kialakult már trombózis, vagy annak szövődménybetegségei.

Jelenlegi betegségek: ebben az esetben főképpen az olyan kórok jelentenek problémát, melyek tartós ágynyugalommal járnak.

Életmód: a mozgás hiánya, a nem megfelelő táplálkozás, valamint a túlsúly

Szívelégtelenség: a szívet érintő betegségek, de akár a pacemaker is fokozza a gond kialakulásának esélyét.

Fogamzásgátló: a rizikóemelés nem kifejezetten a fogamzásgátló tablettákra vonatkozik, minden olyan készítmény ide tartozik, melyek nemi hormont tartalmaznak.

Terhesség, műtét: a megváltozott állapotok, mint amilyen a terhesség, vagy egy műtét szintén fokozzák a trombózis kialakulásának esélyét.

Dohányzás: sok minden más mellett a cigaretta, a pipa, a szivar, és minden más dohánytermék is a betegség, és a szövődmény problémák kialakulásának esélyét erősen megnöveli, főleg az artériás részen.

A lényeg a megelőzés

Sajnos azonban. Abban az esetben, ha túlzott véralvadással állunk szemben, akkor a trombózis kialakulásának esélye megnő. Ilyenkor az erekben, mikrosérülések (amik például a magasvérnyomás következményei), vagy egyéb összetevők hatására megy végbe a folyamat, melynek hatására kialakul a thrombus. Ez később elzárhatja az eret, de leszakadva, a véráramba kerülve, halálos tüdőembóliát is okozhat.Prof. Blaskó György, a Trombózisközpont véralvadási specialistája elmondta, hogy a trombózis okai között, de sok más tényező is közrejátszhat abban, hogy a probléma kialakuljon. Ilyenek lehetnek többek között a már említett genetikai okok, melyeknél a leggyakrabban az V faktor úgynevezett Leiden-mutációjával , vagy az MTHFR enzimet meghatározó gének polimorfizmusával találkozhatunk. trombózist rendszerint, hiszen addig semmilyen formában nem látható, panaszt nem okoz. Ebből következik, hogy ha a fent említett rizikótényezők közül fennáll valamelyik, vagy akár több is, akkor érdemes egy vérből elvégeztethető vizsgálatot csináltatni.A szakember a laboradatok alapján képes megmondani, hogy fennáll-e genetikai érintettség, vagy azt is, hogy. Ha a rizikó magas, akkor a szakember javasolhatja az életmódváltást, de az is elképzelhető, hogy gyógyszeresen is beavatkozik, megelőzve ezzel a komoly problémák kialakulását.