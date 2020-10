A magas vérnyomást így előzhetjük meg

Amagas vérnyomásjelei - a részletekért kattintson ide.

A hét szokást egy olyan kutatás alapján listázták, ami 30 ezer amerikai felnőtt részvételével készült - írja a healthline.com. A szakemberek szeretnénk felhívni mindenki figyelmét arra, hogy azok az életmódbeli változtatások, amiket a 30-as éveinkben hozunk, jelentősen csökkenthetik annak az esélyét, hogy a 40-es éveinkben magas legyen a vérnyomásunk. Ez azért fontos, mert a magas vérnyomás kockázati tényezőnek számít olyan betegségek esetében, mint a stroke, a szívroham, a szívmegállás vagy éppen a látásvesztés.

A magas vérnyomásnak számos negatív következménye lehet, érdemes tehát megelőzni a bajt.

Mire figyeljünk?

A Life's Simple 7 (LS7) egy olyan metrikus modell, amelyet az American Health Association állított össze. Olyan tételek találhatók rajta, mint:

az egészséges BMI (testtömegindex) fenntartása

egészséges táplálkozás

leszokás a dohányzásról

rendszeres testmozgás

vérnyomáskontroll

egészséges koleszterinszint fenntartása

egészségesvércukorszintfenntartása

A Northwestern University szakértője, Dr. Donald M. Lloyd-Jones szerint a szakemberek továbbá felvetették, hogy a stresszkezelést, illetve az elegendő mennyiségű alvást is érdemes lenne felvenni a listára, mivel ezek a faktorok is komoly szerepet játszhatnak a vérnyomás, illetve az általános egészségi állapot alakulásában is.

A dohányzásról mindenképpen érdemes leszokni

A szakértők azt javasolják, hogy ne azt tűzzük ki célul, hogy minden egyes tételt kipipáljunk a listán. Először inkább egyet válasszunk ki, és azzal kapcsolatban tegyünk meg mindent amit csak tudunk. Dr. Lloyd-Jones szerint ha valaki dohányzik, akkor érdemes az életmódváltást a dohányzásról való leszokással kezdeni. Már csak azért is, mert a cigarettázás nemcsak a vérnyomásra, hanem a szívre és a tüdőre is rossz hatással van, ráadásul még rákkeltő is, így sokszoros egészségügyi kockázatot jelent. Ha pedig leszokunk, már egy év után 50 százalékkal csökkenhet az esélye annak, hogy szívrohamot vagy stroke-ot kapjunk, így igen hamar tapasztalni fogjuk az erőfeszítésünk pozitív eredményeit.