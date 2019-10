12 dolog, amely szívritmuszavart okozhat

Számos ok állhat a szívritmuszavar kialakulása mögött. A leggyakoribbakat Dr. Sztancsik Ilona, a KardioKözpont kardiológusa ismerteti.

Lassabb vagy gyorsabb is lehet

A szívünk négy részből áll, a két felső pitvarból és a két alsó kamrából. A szív összehúzódásainak ritmusát "karmesterként" vezényli a szinuszcsomó, amely a jobb pitvarban helyezkedik el. A szinuszcsomó percenként 60-100 elektromos impulzust produkál. Ez indítja be a szívdobbanásokat, ugyanis arra készteti a pitvarok izmait, hogy összehúzódjanak és vért pumpáljanak. Az elektromos impulzusok ezután eljutnak az AV-csomónak nevezett sejtekhez, amelyeknek szintén koordináló szerepük van.

Nemcsak a túlzásba vitt koffein árthat a szívnek. Fotó: iStock

Ha a szinuszcsomó megbetegszik, vagy más ok - például lázas betegség,fertőzésvagy pajzsmirigybetegség - miatt gyorsabb vagy lassabb működésre vált, akkor a szív is gyorsabban vagy lassabban fog verni. Több szívbetegség is okozhat szívritmuszavart, amely kiindulhat a pitvarokból, a kamrákból, de vezetési zavar következtében is létrejöhet. Mutatjuk a 12 leggyakoribb okot:

genetikai hajlam diabétesz túl sok koffein, alkohol vagy tudatmódosító szer fogyasztása magas vérnyomás dohányzás pajzsmirigy alul- vagy felülműködése alvási apnoé (éjszakai légzéskimaradás) bizonyos gyógyszerek és étrend-kiegészítők szedése koszorúér-betegség szerkezeti változás a szív felépítésében (például kardiomiopátia) előző szívinfarktus miatt károsodott szívizomszövetek éppen zajló szívinfarktus

Mikor kell kardiológushoz fordulni?

Három kiemelten fontos ok van, ami miatt feltétlenül érdemes orvoshoz fordulni. Az egyik, ha a családban már előfordult bármilyen szívbetegség. Ebben az esetben évente vagy kétévente érdemes elmenni egy általános kardiológiai kivizsgálásra. Ez még tünetmentesség esetén is szükséges, hiszen a szívritmuszavar gyakran "rejtőzködik".

Nagyon fontos a a szív-érrendszeri szűrés akkor is, ha a páciens az életmódja miatt hajlamos a szívproblémákra, tehát sok stressz éri, függőségei vannak, esetleg magas vérnyomás, pajzsmirigybetegség vagy diabétesz szerepel a kórtörténetében. Ezeken kívül pedig felgyorsult vagy lelassult szívverés, mellkasi fájdalom, légszomj, szédülés, indokolatlan izzadás, eszméletvesztés vagy a mellkasban jelentkező remegő érzés esetén is javasolt mielőbb kardiológushoz fordulni - emeli ki a szakember.

Ha kiderül, hogy valóban szívritmuszavarról van szó, megkezdődhet a kezelés, amellyel akár a stroke vagy a szívinfarktus kockázatát is jelentősen csökkenthetjük.