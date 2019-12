Tb-törvény: Karácsony így akar segíteni

Ahogy arról mi is beszámoltunk, az elmúlt héten nagy port kavart az új társadalombiztosítási törvény, amelyet december 11-én szavazott meg az Országgyűlés. A tervezett változtatások közül a szakma és több politikus is azt kifogásolta, hogy az egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetésének 3 havi elmaradása után az érintettek nem vehetik majd igénybe az államilag finanszírozott betegellátási szolgáltatásokat.

A Magyar Orvosi Kamara és a főpolgármester tiltakozása ellenére Áder János szerdán aláírta és kihirdette az új tb-törvényt. Karácsony Gergely pedig a hvg.hu beszámolója alapján közösségi oldalán reagált erre. "Attól tartok, a köztársasági elnököt csúnyán megvezették az egészségbiztosításra való jogosultság szabályainak módosításával kapcsolatban. Persze lehet más magyarázat is a tegnap kiadott, köztársasági elnöktől szokatlan hangvételű közleményre..." - kezdte a posztját, majd rávilágított a törvény egy fontos negatív hatására, amiről eddig kevés szó esett: "A hozzá intézett levelemre is válaszként kiadott sajtóközleményében azt írja Áder János, hogy -a törvénymódosítás nem érinti a sürgősségi ellátást és a mentést. Erre továbbra is - úgy, mint eddig - mindenki jogosult marad. « Egy dolgot nem tesz hozzá az államfő, mert valószínűleg nem tájékoztatták róla. Hogy a nem biztosítottaknak a sürgősségi ellátás és a mentés költségeit utólag meg kell fizetniük."

Az új tb-törvény bevezetése után sokan önhibájukon kívül kerülhetnek nehéz helyzetbe. Fotó: iStock

Kis tartozás miatt milliós költségek

"Huszönötezer forint járuléktartozás miatt egy komolyabb baleset esetén akár több tízmillió forintot fog ráterhelni az állam az érintett családokra. Mindezt úgy, hogy nem vizsgálja azt, szándékosan vagy csak feledékenységből, netán a szociális helyzete miatt nem tudta befizetni az illető a havi járulékot. Még csak fel sem hívja előzetesen az állam az érintettet arra, hogy tartozása van, azt rendezni kellene" - folytatta Karácsony Gergely, zárásként pedig arra kérte kollégáit, vizsgálják meg, "miként tud a Fővárosi Önkormányzat a kerületekkel együttműködve segítséget nyújtani azoknak, akik önhibájukon kívül, szociális helyzetük miatt kerülnének a törvénymódosítás miatt lehetetlen helyzetbe".