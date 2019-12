Kihirdették az új tb-törvényt

Ahogy már korábban megírtuk, az új társadalombiztosítási törvénynek köszönhetően jövőre már jelentősen csökkenhetnek az adminisztrációs terhek, és az egészségügy potyautasait is automatikusan kiszűrné az új rendszer. Ez utóbbi azt jelenti, hogy az egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetésének 3 havi elmaradása után az érintettek nem vehetik igénybe az államilag finanszírozott egészségügyi szolgáltatásokat. A tervezetet december 11-én meg is szavazta az Országgyűlés.

A sürgősségi ellátásra továbbra is mindenki jogosult lesz. Fotó: iStock

A törvény elfogadása azonban nagy pont kavart az egészségügyi szektorban. A Magyar Orvosi Kamara (MOK) és a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) is megírta véleményét az új szabályozásról. A legfőbb problémának azt tartották, hogy a törvény értelmében az egészségügyi ellátószemélyzet kénytelen lenne megtagadni a beteg ellátását, ha annak tisztázatlan a jogviszonya- ez azonban az orvos és a beteg közötti bizalmi viszonyt rombolná le. Azt is kifogásolták, hogy a rutin vizsgálatokért több tízezret, a komolyabb beavatkozásokért pedig több százezret vagy akár egymillió forintnál is többet kell fizetnie a - sokszor önhibáján kívül - tartozó betegnek. A szervezetek ezért arra kérték Áder János köztársasági elnököt, hogy a törvényt küldje vissza megfontolásra az Országgyűlésnek.

Az új törvény nem befolyásolja az életmentést

A köztársasági elnök szerint azonban sokan félreértelmezék az új törvény lényegét. Az új szabályozás alapján - úgy, mint eddig - teljes körű természetbeni egészségügyi ellátásra jogosult minden kiskorú, tanuló, nyugdíjas és biztosított munkavállaló. A szociálisan rászorultak és hajléktalanok egészségügyi ellátását is bizosítják hatályos törvények. A törvénymódosítás nem érinti továbbá a sürgősségi ellátást és a mentést sem - erre továbbra is mindenki jogosult marad, ahogy eddig.

Az államfő szerint azért indokolt a törvénymódosítás, mert az elmúlt időben jelentősen nőtt azoknak a száma, akik nem fizettek egészségügyi szolgáltatási járulékot, az ingyenes egészségügyi szolgáltatást viszont igénybe vették. Ez igazságtalan és méltatlan a járulékot becsületesen fizetőkkel szemben - fogalmazott.

Ezért az új törvény úgy rendelkezik, hogy azok a személyek - és csak azok -, akik a jövőben szándékosan nem fizetnek egészségügyi szolgáltatási járulékot, az egészségügyi szolgáltatást csak akkor vehetik igénybe, ha tartozásukat rendezték. Ugyanakkor a sürgősségi ellátásra a tartozásukat még ki nem fizető polgárok is jogosultak. "Mindezekre tekintettel a mai napon elrendeltem a törvény kihirdetését" - zárta szerdai közleményét az államfő.