Sebészek távoznának a Jahn Ferenc kórházból

A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház hét sebész szakorvosa közül hatan benyújtották felmondásukat - értesült az Index. A portál információi szerint az orvosok a terhelésükhöz képest aránytalanul alacsony ügyeleti díjak miatt hozták meg ezt a döntést. Bár tárgyalások folytak az ügyben, azok eddig nem vezettek eredményre.

Több kórházat is érinthet

Az Index a kórház vezetőségét is megkereste, amely megerősítette az értesüléseket. Mint válaszukban írták, az intézmény sebészeti osztályának több munkatársa is beadta a felmondását, a vezetés azonban tovább folytatja az egyeztetéseket ezekkel az orvosokkal, biztosítva egyúttal a feladatuk ellátásához szükséges anyagi és tárgyi feltételeket. A munkakörülmények javítása érdekében tett intézkedéseket és a felajánlott ügyeleti díjemelést azonban az orvosok nem fogadták el - írta válaszában a kórház. Hangsúlyozták azonban: az orvosok felmondása nem gátolja a kórházban a folyamatos és magas színvonalú betegellátást.

Több sebész is távozna a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórházból. Fotó: iStock

Ha nem sikerül megegyezni a távozni kívánó orvosokkal, az komoly problémákat okozhat az osztály működésében. Ugyanis csupán szakorvosok lehetnek ügyeletvezetői poszton, hogyha viszont hatan távoznak közülük, nem lehet megszervezni az ügyeleteket. Ennyi sebész szakorvost pedig ilyen rövid idő alatt szinte lehetetlen leigazolni Budapesten, főleg mivel a többi kórház is komoly szakemberhiánnyal küzd. Hogyha az orvosok valóban távoznak, az nem csak ezt az intézményt érintené. A többi budapesti kórház hasonlóan túlterhelt sebészeti ügyeletén is fokozódhat a nyomás, hiszen akkor ezekre irányítják át az eddig a Jahn Ferenc kórház által felvett sürgős eseteket. Budapesten már egyetlen sebész halála is instabillá tette az ügyeleti rendszert.

Nem minden igaz a hírből

Érthető, hogy a napokban szinte mindenhol erről az aggasztó helyzetről cikkeztek, az intézmény azonban határozottan visszautasította a kórház összeomlásáról szóló híreket. "A cikkben egyetlen, a kórházra vonatkozó szám sem felel meg a valóságnak" - közölte Ralovich Zsolt, az intézmény főigazgatója. Az ügy fejleményeként most rémhírterjesztéssel is megvádolták az idexet. Az igazgató szerint a kórházban nem 7, hanem 23 sebész dolgozik, a távozásukat bejelentő orvosok felmondási ideje pedig két hónap, így távozásuk nem gátolja a folyamatos és magas színvonalú ellátást. A kórház vezetése valóban tárgyal a felmondási idejüket töltő kollégákkal, ugyanakkor megkezdte az egyeztetést más sebész szakorvosokkal is.

Kiemelte, hogy az intézmény Pest déli térségének és az azt környező településeknek meghatározó kórháza, 1278 betegággyal. Osztályai közül a sebészeti, a szülészeti, a nőgyógyászati, a fül-orr-gége, a fej- és nyaksebészeti, a neurológiai, az urológiai, valamint az aneszteziológiai és az intenzív betegellátó osztályok a legmagasabb progresszivitású besorolásúak. A fekvőbeteg szakellátás keretében ellátott betegek száma évente csaknem 38 ezer, sürgősségi ellátása pedig - amely 24 órában üzemel - átlagosan napi 90-100 beteget fogad. A sebészeti osztály 50 ágyas, amely kiegészül egy 10 ágyas sebészeti őrzővel is.